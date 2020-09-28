林子博網上籌款還未達目標　天文數字醫療費：四針都要50萬

前TVB娛樂新聞台主持林子博的太太Shirley，去年4月患上罕見的平滑肌肉瘤癌，同時間TVB不跟他續約，令子博穩定經濟來源受到極大影響，雖然最近受到疫情影響工作量大減，但子博仍然不敢放慢手腳，四出尋找工作機會，幸得「開電視」賞識獲得不少工作機會。而同樣地，子博在過去一年，亦得到不少圈中好友雪中送炭，例如汪明荃、古天樂和馬浚偉等仗義幫手！

Liza曾私底下用特別方式畀錢子博。（IG：wang_liza）

Shirley的健康狀況日漸變差，子博早前找到一種「免疫細胞治療」，不過這個治療相當昂貴，子博目前工作收入是負擔不起，無計可施之下子博只能在網上發起眾籌，抓緊最後希望，這個帖子一出，不少人都有截圖留言已經捐款，希望盡一點綿力幫助他們一家人。

《香港01》記者特意致電問候現時籌款的情況，子博說：「依家都未達標，但慢慢嚟。其實目標嚟講，喺香港免疫細胞治療係幾貴，四針都要50萬，都係講緊一個療程。要做3-4個療程先知起唔起到作用，如果起到作用就要繼續去做，呢個係天文數字。」

希望快啲達標，然後幫助到佢哋啦。（林子博Facebook）

現在籌款的數字子博還未查看，因為那些捐款全都是老婆戶口，「老婆依家出入都係坐輪椅，所以依家出唔到街，又落唔到樓，不過如果目標一到就會停止收款。」子博趁這機會很感激大家的捐款：「馬生（馬浚偉）都好好，有幫我呼籲已經差好遠，至於其他藝人朋友我都唔知道，可能好多人入落我戶口冇講聲，唔想畀我知，所以依家都唔知，不過我相信好多人都有幫我。」

談到太太的狀況，子博透露只有80多磅：「佢依家唔係好想食嘢，因為冇食嘢意慾，同埋食完食完嘢佢就會痛。」作為一家之主遇上這事情當然心情不好，但在兩個小孩面前只能堅強起來，「佢哋好生性，都見到媽媽咩情況，都會叫佢食嘢，叫佢唔好唔食嘢。」