竹內結子逝世獨留8月兒　自縊身亡竟遭日網民狠批太自私？

日本女星竹內結子27日驚傳在家輕生身亡，丈夫中林大樹凌晨發現她在更衣間中自縊，緊急報警後仍未能挽回憾事。40歲的竹內結子今年1月剛生下次子，向來有「笑顏女王」稱號的她總是笑臉迎人，無預警走上絕路震驚亞洲演藝圈，外界推測可能與產後憂鬱症有關。

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根據日媒報導，竹內結子26日晚間還與老公和2個兒子共進晚餐，飯後自己上樓回房，中林大樹過一陣子後也走到寢室，沒想到妻子已經輕生，身邊並未留下遺書。經紀公司同樣錯愕，今發表聲明證實竹內結子於家中驟逝，還在了解相關情況。親友們難以置信，不少民眾都看過竹內結子與先生、兒子和樂用餐，不明白她尋短的原因。

竹內結子最後一次公開露面是9月1日，這也是她生下二寶後首度出席活動，大方分享媽媽經。當時她不忘在IG發文，對外報告自己「迎接新學期剪了新瀏海」。而她日前接受雜誌「LEE」專訪，擔任10月號封面人物，提到曾為產後暫時停工感到不安，就怕被別人取代。她生頭胎時急著復出，但生下次子後爆發新冠肺炎疫情，她因此延長休養時間，正好讓自己重新省視人生。

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除了聊育兒，她也分享女人40的心境，更重視、珍惜自己的人生，也懂得適時依賴別人，不要一肩扛下所有事。從過往的活動中不難看出她極度在意公開形象，2015年為動畫《玩轉腦朋友》配音宣傳時，她與另一名女星大竹忍同台分享心願。竹內結子一直對於自己的願望過於私人感到不好意思，因為她許下的願望是「引退後搭船環遊世界」。她糾結於這個回答不夠得體，靦腆說明為了夢想要準備開始健身，讓身體保持健康。

因為死因成謎，外界推測竹內結子可能被產後憂鬱所困，因為育兒的壓力加上要保持甜美開朗的形象，可能早已令她極度疲累。部分網友質疑她丟下14歲和8個月大兒子先走太過自私，也在網路上掀起論戰。而竹內結子的前夫中村獅童的IG則被大批網友出征，留言譙他「沒良心」，甚至有人寫下「怎麼走的不是你」，已經構成網路霸凌。

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