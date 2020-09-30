1.78m超模劉雯直播間現場度腿長116cm！　網友：條頸以下全是腿

中國超模劉雯風評一直不錯，去年因美國品牌Coach出售的T-shirt涉嫌「分裂國家」，事發後，身為代言人的她立即解約，其後更缺席新一季時裝周，這是自2008年以來首次缺席。不過由於今年疫情關係，劉雯亦停留在國內，不時分享靚相。

劉雯今年才32歲。（微博@劉雯）

日前，劉雯作客薇婭直播間，接受現場度腿長，身高178cm的她，腿長達116cm，比例相當優越。雖然這個數據不是太準確，因為劉雯當日穿著厚底鞋，薇婭又是由鞋底開始度到她腰部，所以測量方式不算太科學，但作為中國首屈一指的超模，劉雯的好身材是公認的事實，在直播間同其他人合照更是高出至少一個頭，令不少網友表示：「終於看到超模與普通人的差距」、「脖子以下全是腿」等。

劉雯的超級大長腿。（微博圖片）

劉雯2005參加「新絲路模特大賽」，獲得湖南賽區冠軍，17歲便成為一名職業模特兒。2008年，劉雯開始進軍國際伸展台，於米蘭秋冬時裝周為Burberry與Trussardi行騷，其後繼續於巴黎為CHANEL、Jean-Paul Gaultier、HERMÈS行騷，2009年的2月至3月，劉雯在四大國際時裝周共完成74場行騷，創下亞裔模特兒單季走秀次數最高記錄。同年，劉雯成為維多利亞的秘密時尚騷上第一位登台的中國女模，2013年在權威模特兒網站MDC（Models.com）Top50中位列第三，2014年又入選MDC「New Supers」全球新超模榜單，成為首位進入該榜單的亞裔模特兒，在國際時尚界擁有一席之地。