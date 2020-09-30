楊婉儀生意失敗曾被追債千萬　去年搬回美國網上靠教細路英文養家

出身美國三藩市的前無綫藝人，1995年港姐冠軍楊婉儀（Winnie）於2003年下嫁前練馬師王登平之子王帥勳，之後逐漸淡出娛樂圈，矢志創業，成為女強人。

Winnie的創業路相當曲折，更曾因金錢糾紛被追債過千萬。（IG@winnieyyoung）

楊婉儀夫婦曾搞過網上遊戲公司、旅遊雜誌、嬰兒服裝及公關公司，惟她的創業之路並不容易，兩人曾因管理不善而債務纏身，曾涉及多宗錢債被合伙人入稟法院，被追數過千萬，Winnie更要以港姐后冠和三藩市的物業作抵債。

之後兩人無力償還貸款，遭債主入稟交出后冠和業權。因經濟狀況不佳，兩人更要大屋搬細屋，原先兩人以7萬元租西貢海景大屋，前年被業主入稟追討租金28萬，無奈地需搬到數百呎細單位居住。

Winnie去年底決定帶一對仔女會美國三藩市生活（IG@winnieyyoung）

官司平息後，Winnie去年底決定帶15歲大女Hannah及13歲細仔Jonah回娘家美國三藩市生活。目前她網上開設兒童英語班，以視像教學賺錢，生活總算安定下來。Winnie現在不時在Instagram分享與仔女的生活點滴，正能量滿滿，生活安定都算是一種幸福！

點擊下圖觀看Winnie舊照和更多靚相！