【中秋節】TWICE、IZ*ONE着韓服祝賀　BTS防彈少年團造型最有驚喜

即時娛樂
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農曆8月15日是中秋節，韓國與香港一樣會過節外，亦是他們一年一度最大的節日。今年不少藝人歌手如BTS防彈少年團、TWICE、IZ*ONE和AB6IX等都有預早準備影片或照片，祝福粉絲能夠與家人好友共渡一個完滿的中秋節。

香港人中秋節會與家人做節，邊吃月餅邊賞月，年輕人就會藉此與朋友通宵不回家。而韓國人則視中秋為最大的節日，至今仍流傳着穿韓服和吃松餅的傳統。今年一眾藝人偶像，BTS防彈少年團、TWICE、IZ*ONE、AB6IX、朴敏英和金所炫等，都有穿上韓服與粉絲們問好。而剛剛出道的X1，11位成員更親手為粉絲寫上祝福字句。

IZ*ONE張員瑛穿上韓服，實在是靚到不得了！（Gmarket）

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X1 11位成員每人都親手為粉絲寫上祝福字句。（Twitter/@x1official101）

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除了傳統韓服外，今年BTS防彈少年團穿着的改良版韓服可說是最為吸睛。7位成員身穿以深色為主的韓服，有別於傳統鮮艷的配色外，他們更以恤衫作為內搭，非常特別！細心看的話，可以見到V其實並沒有與成員一樣穿上韓服，反而只是在西裝外套上加入韓服的元素，卻竟然完全沒有違和感，造型師的頭腦的確令人非常驚喜！

BTS防彈少年團今年穿上改良版的韓服，特別得來非常有驚喜。（FB/@ bangtan.official）

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