37歲孫藝珍曬Fit爆牛仔褲相賀中秋　粉絲：是玄彬拍的嗎？

今年37歲的韓國女演員孫藝珍（孫藝真），正與多年的緋聞男友玄彬於瑞士拍攝韓劇《愛的迫降》（사랑의 불시착），早前曾有傳媒拍到二人對戲似拍拖，甜蜜到不得了。今天（12日）孫藝珍久違地更新IG，上傳Fit到爆的近照，預祝粉絲中秋節快樂。

正在瑞士拍攝《愛的迫降》的孫藝珍，IG對上一次更新有自己樣子的照片已是今年2月，因此孫藝珍今天突然上傳近照，實在令粉絲非常驚喜。照片中的孫藝珍，穿上藍色直間恤衫和緊身牛仔褲，站在瑞士美麗的山景前，顯得她更加年輕。照片迅速在韓國網民間瘋傳，不少人都大讚孫藝珍37歲的美貌，留言表示「以為是在拍攝雜誌」。

孫藝珍今天久違地更新IG，再一次以美貌震撼粉絲。（IG/@yejinhand）

+ 7 + 6 + 5

由於孫藝珍正在與玄彬一同拍攝新劇，加上兩人的緋聞已傳足好幾年，所以粉絲都默默對這對緋聞男女充滿幻想，猜測照片是否由玄彬親自拍攝。二人合作的tvN新劇《愛的迫降》將於今年11月23日首播，講述飾演財閥繼承人尹世莉的孫藝珍因滑翔傘事故被迫降落在北韓後，與飾演特級軍官李正赫的玄彬發生的一連串愛情故事，實在令粉絲非常期待，未知他們會否傳出戲假情真的消息呢？

孫藝珍與玄彬這對緋聞男女再合作，粉絲當然非常期待！（sports korea）