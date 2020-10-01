【C9特工】奧運五星齊集爭視帝　林峯強勢回歸黎諾懿注定陪跑？

曾經有人說過一個魔咒，就是2004年林峯、馬國明、黃宗澤、黎諾懿、吳卓羲及陳鍵鋒被無綫安排組成的「奧運六星」，就算在劇集擔正做男主角也好，都會一一與「最佳男主角」視帝無緣。如今「奧運六星」之中，就只剩下黎諾懿和馬國明仍然留在無綫奮鬥，之不過，上年馬國明就憑着《白色強人》奪得了視帝寶座，今年黎諾懿又有沒有機會呢？

2004年，無綫安排了當時力捧的6位小生林峯、馬國明、黃宗澤、黎諾懿、吳卓羲及陳鍵鋒組成「奧運六星」，曝光率非常高。（CFP）

按照慣例，今年的《萬千星輝頒獎典禮》還有三個月就舉行，不過今年黎諾懿就只得《C9特工》一套，還要是好攝了兩年的「倉底劇」，再加上近年除了《BB來了》之外，就欠缺了代表作，再加上《C9特工》的故事重心在高海寧以及馬國明身上，任憑黎諾懿的演技再好，但仍然略為輸蝕。可以預見到，黎諾懿在今年《萬千星輝頒獎典禮》中，只會得到提名兼陪跑。

黎諾懿在《C9特工》的表現都十分穩定。（《C9特工》截圖）

當年林峯、馬國明、黃宗澤、黎諾懿、吳卓羲及陳鍵鋒組成的「奧運六星」受到力捧。（CFP）

自2002年入行以來，黎諾懿都並非沒有佳作，就好似處境劇《愛．回家》中的馬壯，搞笑古惑形象深入民心，初出道時的《當四葉草碰上劍尖時》亦已擔任男主角，2017年的《不懂撒嬌的女人》的何志超（賤Han）一角亦令他人氣急升，可見黎諾懿其實好有實力。

那麼誰才是《萬千星輝頒獎典禮》視帝的熱門人選？《反黑路人甲》的王浩信、《飛虎之雷霆極戰》的黃宗澤和吳卓羲、《殺手》的黎耀祥和陳豪都大有機會，甚至是去年《白色強人》的馬國明也有機會憑《降魔的2.0》再度奪獎，當然今年《使徒行者3》強勢回歸的林峯也是大熱人選，極有機會成為視帝。

今次是林峯久別與TVB重逢的劇集，王浩信和馬國明要爭視帝的最大敵人便是他。（微博圖片）