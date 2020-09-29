C9特工｜高海寧連播四套劇曝光率激增　力攻視后寶座無人能敵？

由高海寧、馬國明、黎諾懿主演的劇集《C9特工》近期熱播，今次是高Ling繼《殺手》、《迷網》、《反黑路人甲》之後再有新劇推出，一連播出四套劇，播足三個半月，可見備受力捧。而按照慣例，今年的《萬千星輝頒獎典禮》還有三個月就舉行，只有三套劇仍未播出，在視后爭奪方面，其實賽果已經呼之欲出，更有不少人推測高Ling視后在望！

高海寧與馬國明在新劇《C9特工》中飾演夫妻。（IG@kennethmkm）

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高Ling今年陸續有作品出街，而且角色戲份頗重，雖然有不少網民大呻審美疲勞，但以目前的走勢來看，高Ling的確勢無可擋！在劇集《殺手》中飾演森森的高Ling相比起顛覆形象的李佳芯、心狠手辣的龔嘉欣或者未夠突出，但就成功演繹一個「清道夫」冷靜聰慧的一面；而在《迷網》中，高Ling得知老公出軌後傷心欲絕，之後又誤墮感情騙局，展現出小女人的一面；再到《反黑路人甲》中演繹一位高高在上的大明星，耍大小姐脾氣、刁蠻任性，但亦有可愛及有情有義的一面；而在《C9特工》中高Ling身兼特工同師奶的身份，兩個角色之間切換自如。

高Ling在《反黑路人甲》中的演出相當出位！（IG@sammkoling）

重溫高Ling在各套劇的演出：

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從高Ling在這麼多套劇中的表現可見，她不但可塑性高，而且發揮都算穩定，成功駕馭不同角色！除了四套TVB劇集之外，高Ling在內地劇集《三十而已》中的演出亦成功助她進軍內地市場，她更趁機進駐抖音、小紅書等平台與網民互動，親民的態度大受讚賞。雖然仍有不少網民對高Ling有質疑，認為她未夠班做視后，但其實縱觀今年各人的表現，高Ling絕對算得上最「標青」的一位，甚至可以說是沒有對手！

內地劇集《三十而已》令高Ling在內地知名度大增。（IG@sammkoling）

點擊下圖睇今年的視后之戰：