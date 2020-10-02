同事三分親︱梁政珏搣甩純情學生妹形象　轉行性感路線勾引張智霖

無綫（TVB）深宵時段重播由關詠荷、金燕玲和江欣燕主演的處境喜劇《同事三分親》，當中飾演學生妹May May的梁政珏更憑清純形象成功入屋，獲得觀眾讚賞。不過，梁政珏很快就來個180度轉變，從不吝嗇自己驕人身形的她開始轉行性感路線，更多次在劇集中飾演勾引別人的角色，亦將其演得出神入化。

飾演學生妹May May的梁政珏更憑清純形象成功入屋。（電視截圖）

現年39歲的梁政珏於2007年參加無綫藝訓班入行，隨即出演劇集《同事三分親》，不過她之後並沒有保持劇集的純情形象，轉行性感路線後果然得到更多的工作機會，亦奠定了她在往後劇集及電影的角色定位。

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在梁政珏息影前的最後一套無綫劇集《點金勝手》中，她穿上超低胸連身裙故意在黃宗澤面前烏低身，只是現身短短十秒，她驕人的身材就成功吸引觀眾的注意力，引來網民瘋狂Cap圖再瘋傳。不過，數到更激的演出就一定是她在2013年《衝上雲霄II》中與「Cool魔」張智霖的一場床戲，梁政珏穿上低胸性感內衣，而Chilam則赤裸上身。見她不時用手指篤下Chilam的身體，再加上銷魂的嘴臉以及迷人的眼神，一眾網民直指相當撩人。

不過，梁政珏就於2015年與大她10年的商人何思源（John）註冊結婚，亦於同年誕下囝囝，婚後的她退出娛樂圈，專心做賢妻良母，觀眾亦只可重溫她的性感演出。

點撃重溫梁政珏性感演出：

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