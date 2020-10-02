王浩信袁偉豪雙雙加盟邵氏　硬撼三屆視帝強攻大中華市場

由樂易玲擔任執行董事的邵氏兄弟近年默默發功，招攬不少實力派藝人加盟旗下。最近就連視帝王浩信和袁偉豪的名字亦突然出現在邵氏官網男藝人名單當中，原來二人已於今年默默低調加盟邵氏，看來二人打算落力發展大中華市場，勢不可擋。

二人雙雙加盟邵氏！（邵氏官網截圖）

邵氏近年除了有製作電影以及綜藝節目外，更頻頻與內地製作了不少合拍劇，例如《守護神之保險調查》、《飛虎之潛行極戰》、《飛虎之雷霆極戰》和由張智霖、黃宗澤和周秀娜等主演的《非凡三俠》，積極發展內地市場。

雖然邵氏藝人中有不少前TVB小生，例如樂小姐的愛將──黃宗澤就一直是邵氏的代表人物。而初來乍到的王浩信就在官網中排第四位，甚至力壓「三屆視帝」郭晉安，力捧程度可見一斑。而袁偉豪則位列第七，在梁競徽、吳啟華和方力申之前。

黃宗澤繼續排名第一！（IG/@boscomine）

男藝人排名！（邵氏官網截圖）

王浩信早前憑《反黑路人甲》再登人氣高峰，他在拍完劇集《踩過界II》和合拍劇《刑偵日記》後，即被安排特別演出邵氏及雙威集團合拍劇《非凡三俠》。值得一提的是，王浩信的這次加盟，很可能會影響他今年再下一城重登「帝位」，令林峯贏面更大。

陣容強大！（《非凡三俠》劇照）

林峯有望憑《使徒行者3》奪視帝寶座！（劇照）

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近年眾多原屬於TVB的藝人紛紛「跳槽」到邵氏，小生有黃宗澤、郭晉安、馬德鐘、梁競徽、陳智燊、高鈞賢、張彥博，花旦有李施嬅、陳瀅、林夏薇、岑麗香、伍詠薇、李亞男，亦有不少老戲骨，包括羅蘭、關菊英、黃淑儀、康華、張文慈、吳岱融、郭政鴻等等，猛人如雲。

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