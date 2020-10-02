廖碧兒情定百億身家盧啟賢　重溫過往四段戀情　曾被舊愛暗指拜金

41歲的廖碧兒（Bernice）與富二代男友盧啟賢兩年前宣布分手，今日（2/10）卻傳出兩人婚訊並指明年初拉埋天窗。雖然廖碧兒暫未有就事件回應，不過網民就已經預先恭喜她找到一生最愛。回顧Bernice過往的情史，她曾與劉愷威、陳豪拍拖，其後又與李澤楷表弟林忠豪傳出緋聞。直到2018年，她被傳媒影到與盧啟賢結伴遊芬蘭，及後Bernice直認發展中，可惜拍拖不足半年就宣布分手。如今二人正式修成正果，難怪網民會咁開心！

廖碧兒與盧啟賢（左上）好友施家殷（右上）率先公布二人婚訊。（施家施IG圖片）

廖碧兒曾因拍劇與劉愷威、陳豪結緣

廖碧兒2001年參加國際華裔小姐奪冠入行，隨即出演無綫（TVB）劇集《皆大歡喜》飾演深田公主，更與同劇演員劉愷威拍拖，不過有指Bernice覺得對方不夠富有，而她亦一直強調二人只是好朋友，從未承認過這段戀情。

Bernice最為人知的一定是與陳豪的六年情，她更是陳茵媺外，陳豪唯一一個承認的圈中女友。二人因拍攝電視劇《心花放》而定情，更經常以情侶檔出席活動，廖碧兒卻一直被指背着陳豪與其他富二代約會，更因搭上林忠豪而與男方分手。飽受情傷的陳豪更因而消瘦十磅，在活動上無奈表示可能是自己做得不夠好，未能滿足對方。廖碧兒亦曾作出澄清，指當時早已與陳豪分手，沒有一腳踏兩船，對得住天地良心。

點撃睇Bernice過往男朋友：

曾被林忠豪暗指「拜金」 又被傳秘嫁酒莊富豪

與陳豪分手後，廖碧兒進駐林忠豪的大屋，不過又有指當她發現對方不是那麼富有後，拍拖4個月便極速與男方分手。林忠豪曾指有些人要奢華生活先叫有錢，暗指對方拜金。另一邊廂，廖碧兒於2018年傳出4年前已秘嫁法國波爾多酒莊富豪Charles，二人因聚少離多分手收場，之不過廖碧兒澄清自己從未結過婚，並表示當兩個人對關係的期望不同時，便沒能力繼續走下去。

廖碧兒百億未婚夫盧啟賢作風神秘 被英媒封為「聞所未聞的巨富」

經歷了多段不如意的戀情，廖碧兒最終情定百億身家的42歲盧啟賢，男方更被譽為全球最神秘鑽石級荀盤。盧啟賢曾經有過一段婚姻，並與前妻育有一女，除了身家豐厚外，他還經常做善事，絕對是愛心爆棚，Bernice等待多年終找到屬於自己的Mr. Right！

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