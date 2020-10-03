少女時代徐玄新劇《私生活》扮學生　撞樣13年前出道青澀模樣

少女時代成員各散東西，當中今年29歲的忙內徐玄專注在演員活動上，參與過《時間》、《月之戀人－步步驚心：麗》和《小偷傢伙，小偷大人》等作品，進步的演技獲觀眾認證。徐玄新作《私生活》將於7日開播，她於劇中扮高中生的造型，更因撞樣13年前的出道Look而成為熱話。

《私生活》將於下週三開播，劇組釋出大量劇照做勢。徐玄在劇中飾演經歷29年生活型詐欺犯「車珠恩」，由於需不時轉換身份欺騙他人，因此大玩多個造型，包括空姐和富家女等。當中回顧她學生時期的預告中，徐玄的瀏海Look竟意外撞樣13年前，她以少女時代一員出道的青澀模樣。學生造型馬上引來網民熱議，網友都大讚徐玄完全沒有老過，與當年16歲的她一模一樣！

徐玄在《私生活》中的學生造型，撞樣她13年前出道的模樣。（JTBC、網上圖片）

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由徐玄、高庚杓、金孝珍和金永敏主演的《私生活》即將開播，劇集以騙子為主題，講述「生活型詐欺師」不經意介入了國家機密，為了生存施展各種欺詐技巧，並與大企業展開欺詐對決，其中徐玄更曾因此而入獄。劇集反映出韓國社會真實的一面，相信能夠引起觀眾的共鳴。

徐玄於《私生活》中大玩多重身份，造型令人驚喜。（劇照）

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