太妍增肥開演唱會更火辣　少女時代到場支持力證姐妹情

少女時代隊長太妍（泰妍）的第四個個人巡迴演唱會「TAEYEON Concert – The UNSEEN」昨日（17日）在韓國首爾正式開鑼，吸引大批粉絲入場支持，場面非常熱鬧外，隊友允兒、徐玄、孝淵和Sunny都有到場。眼利的粉絲更發現，太妍似乎增磅不少，更顯健康美。

太妍又被稱為「信任的主唱」，她的唱功和好歌聲向來是品質保證。昨日起，太妍舉行一連三日的演唱會，入場粉絲眾多，場場爆滿，更有指不少搖滾區的粉絲因過度擠迫而暈倒。出道12年多年一直人氣高企，絕對有她的原因。雖然少女時代成員各分東西，可是她們私下仍非常親密，昨天允兒、徐玄、孝淵和Sunny四人更親身到演唱會支持太妍，力證8人的姐妹情。而因行程未能到場的Tiffany和秀英亦有留言，讓粉絲感受到滿滿的團魂。

太妍為演唱會增肥，看上去比以前健康得多。（TWT/@davidss309）

太妍增重後更健康更性感！

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允兒、徐玄、孝淵和Sunny昨天到場支持，又一次見證少女時代的好感情。（IG/@yoona_lim）

昨晚演唱會的照片在網上傳開後，有眼利的網友都發現太妍似乎長肉不少，比起從前瘦如「紙片人」的身形，看上去健康得多。有粉絲講到太妍為了向聽眾帶來更完美的表演及歌曲，特別在演唱會前增肥，通過普拉提鍛鍊體態。太妍出道初期仍帶點嬰兒肥，可是其後卻只見她愈來愈瘦，甚至近幾年瘦到見骨，因此粉絲都頗擔心偶像的健康。終於見到太妍成功增重，相信粉絲都安心不少。

太妍曾經瘦到見骨，有「紙片人」的花名。（tenasia）

按圖睇曾是「紙片人」的太妍：