C9特工．劇評｜第6-10集特工戲未入肉　馬明高Ling夫妻生活仲好睇

TVB九點半黃金時段先後播出《殺手》、《反黑路人甲》接下來就有這一套《C9特工》，《殺》《反》兩套重頭劇、制作成本高，對《C9特工》這些小品劇來說壓力太大，網友對《C9特工》有很多意見，其實只要將《C9特工》當成是《開心速遞》收看，就會發現「不一樣的世界」。

《C9特工》講述本職為特工的高海寧（飾Cute媽／余小嬌），因為一次行動失敗而被迫隱藏自己的身份，後來才認識了平凡的菜檔老闆馬國明（飾高大勁），再而墜入愛河。婚後舊拍檔黎諾懿（飾特工B3）的出現，又迫使高海寧放棄現在的師奶生活，重操特工故業。

條繩咁鬆想綁住邊個？（《C9特工》截圖）

故事題材是好的，有打鬥、打愛情又有家庭溫馨，元素十分豐富，不過依暫時播出10集內容來說，如果用太認真去看《C奶特工》的特工世界是會「出戲」的，真實感未夠，例如第10集中，高海寧和黎諾懿捉到秦啟維（飾國際雜貨佬）後，竟只是簡單用粗繩圈上幾圈、用濕毛巾蓋4，5下就當是用水刑嚴刑逼供，十集以來這些特工世界建構可以再嚴謹一點，令觀眾相信高海寧的特工工作好危險，投入度大增。當然亦可能因為尺度問題，太「實淨」去拍迫供可能過不到廣播條例，所以唯有觀眾調整心態去看，當《C奶特工》是處境劇來看，整件事就變得容易很多。

咁樣水刑當然冇用。（《C9特工》截圖）

不過《C9特工》劇情就太直接，看似故事沒什麼漏洞，但驚喜度暫時未見要看未來一週的發展，只要這週劇情有多一點懸疑感，加插多些曲折離奇、似是疑非、追兇查案等等的橋段，豐富一下高Ling擔任特工的生活，然後鏡頭一轉看到高Ling返回師奶生活，形成強烈反差，整套劇集就會好看不少。

馬國明同高海寧真係發揮得好好。（《C9特工》截圖）

雖然特工劇情較多「沙石」，但家庭以及愛情線方面卻是相當合格，馬國明與高海寧，夫妻之間的猜疑、妒忌，生活上各種小細節，都描寫得很好，第10集中馬國明發現了高海寧欺騙他，那一段互相對罵戲的戲，實在好看，又例如鼎爺（飾歐仔）發覺他們關係出現問題時，入房提點馬國明的一幕，另外從馬國明會於「床上運動」前在睡褲中噴香水這些細節也足見監製、編劇在劇本上的用心。如果將《C9特工》當成一套愛情小品劇，而非《反黑路人甲》、《殺手》一類的劇集，應該會是一部不錯的作品。

好溫馨。（《C9特工》截圖）