馬來西亞9歲小公主憑豐富表情包走紅　成為亞洲王室焦點

馬來西亞王室成員一向比較神秘低調，不過近來一位年僅9歲的馬來西亞霹靂州小公主Raja Nazira Safya，由於出席王室活動時，經常都是一副厭世「臭臉」，加上表情多多以及精緻的外貌走紅網絡，成為新一代王室紅人。

小公主Safya是霹靂州Nazrin Muizzuddin Shah蘇丹唯一的女兒，萬千寵愛在一身，加上將來繼承王位的責任都落在哥哥身上，父母對她都沒有太多約束，所以即使她出席公開王室活動，面對公眾或其他國家的王室成員，都沒有表現得太拘謹，經常放飛自我，有時甚至頂着一頭任性的亂髮，擺出各種不耐煩的表情，展示出孩子的天性，反而深得網民歡心，令人開始關注馬來西亞王室。

年僅9歲的小公主Raja Nazira Safya因為厭世樣而走紅。（IG圖片／airilezuan）

Safya的母后Tuanku Zara Salim是一名混血氣質美女，畢業於英國諾定咸大學化學工程系，美貌與智慧兼備。

小公主母后Tuanku Zara Salim是一位氣質出眾的美女。（IG圖片／wawahafizah.officia）

曾接見英國「康沃爾公爵」夫人卡米拉。（GettyImages）

其實小公主也有笑容燦爛的時候，非常陽光可愛，點擊圖片：

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馬來西亞的13個州中仍有9個州維持世襲統治制度，以「蘇丹」稱呼各州統治者。為了平衡各州王室的利益，避免某王室權力擴張，各州蘇丹會按照順序輪流出任馬來西亞最高元首，即是國王。

馬來西亞國王是國家的最高元首但實際上權力甚低，只是象徵式君主、精神領袖，他要聽取首相、部長、政府內閣建議行事，一般擔任外交出訪等任務，象徵性意義大過實質意義。

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