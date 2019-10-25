不丹王后美貌可溶化喜馬拉雅山積雪　英國名校畢業愛民如子

新日皇德仁日前登基，有一道亞洲皇室身影特別亮眼，被譽為最年輕英俊的不丹（Bhutan）國王凱薩爾．旺楚克（Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）攜同他的王后吉增‧佩瑪（Jetsun Pema）出席慶典恭賀。二人結婚8年，經常攜手探訪平民，了解百姓生活，是一對受萬愛戴的國王王后。而他們的愛情故事，更如童話般浪漫。

不丹國王和王后出席日皇登基大典，二人如童話般的愛情為世人所傳頌。（FB圖片／His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）

年少時對王后一見鍾情 14年後兌現承諾

不丹位於印度和中國之間的喜馬拉雅山脈南麓陡坡上，是一個人口約70萬，被譽為最快樂的國度，國王和王后之間的愛情故事，為人所傳頌。在佩瑪7歲時，17歲的旺楚克對她一見鍾情，他曾拉著她的手對她說：「你很特別，等你長大了，而我也還沒有結婚的話，我會娶你做我的妻子。」兩人輾轉分開多年後重遇，於2011年，當時已經登基的旺楚克，兌現14年前的承諾，迎娶當時21歲的佩瑪，二人舉行了盛大婚禮。

國王14年後，兌現承諾迎娶佩瑪，並視她為唯一，在允許多妻的制度下，不再另娶他人。（FB圖片／His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck）

一夫多妻制的國度 她是國王的唯一

不丹是世界上少數允許一妻多夫及一夫多妻制的國家，歷任國王都擁有多位後宮美麗妃子，但旺楚克在決定娶佩瑪時曾說：「我不知道對於我的人民來講，佩瑪是個怎樣的人，但對我來說，她就是唯一。」旺楚克隨後公開表示他此生將只會娶一位妻子。旺楚克雖貴為一國之王，但他只愛一人，深情而專一的形象深深打動世人。

美貌與智慧並重 與國王一樣愛民如子

有人說，佩瑪的美貌可以融化喜馬拉雅山終年的積雪，但她絕對不是一個普通的花瓶。佩瑪讀書時期考上全印度最好的學校，是一位學霸，保持在班裡的前三名文武相全，她修讀英語、歷史、地理、經濟和美術，她同時亦是一個籃球好手，曾擔任籃球校隊隊長。到了18歲，佩瑪遠赴英國，就讀倫敦攝政學院，主修國際關係，跟國王一樣，是一個有內涵又有美貌的王后。

旺楚克26歲就登基為王，他擁有美國波士頓大學和英國牛津大學兩所名校的學位。除了學識之外，他更有一顆仁慈善良、愛民如子的心，與王后推動國內的慈善事業，大力支持兒童基金會、不丹紅十字會等，又會到偏遠的村落探訪，不需要保鑣擋開與百姓之間的距離，直接走進人群，更放下身段與當地人一起住在簡陋的村屋，難怪二人受萬民愛戴。

不丹國王和王后的愛情是一個浪漫的現代童話。（IG圖片／queenjetsunpema）