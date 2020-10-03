廖碧兒百億身家未婚夫富豪身份成疑　傳5位數贍養費都負擔唔起？

現年41歲的廖碧兒昨日（2日）傳出她與富二代男友盧啟賢（Calvin）復合，「建時地產」的創辦人施家殷大爆廖碧兒以「未婚夫」介紹男方，更有指二人將於明年3月拉埋天窗。42歲的盧啟賢雖然結過婚、育有女兒，但仍不損他「全球最神秘鑽石級筍盤」的稱號，據知他的家族生意覆蓋保險、酒廠等行業，擁有不少物業、多部超級跑車及私人飛機，《福布斯》指其資產高達131億港元，去年更打算以近100億港幣收購台北東方文華酒店，最後卻只聞樓梯響，今日又傳來Calvin富豪身份存疑的消息。

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Calvin與前妻Emily於2013年離婚，卻因為女兒撫養權及贍養費問題起爭執鬧上法庭；Calvin當時自爆背負一身債務，金額高達近半億，更欠母親約1,850萬港元，每月基本薪金不足以支付巨額贍養費。據知，該官司耗時兩年，最後法庭判Calvin必須分擔女兒的生活支出外，還需向前妻支付膽養費；可是近日有傳他連每月$25,000港元的贍養費都未能支付，令人質疑Calvin的富豪身份。不過廖碧兒一於懶理，今日在個人IG貼出整麵包短片，未有承認，也未有否認結婚傳聞。