狂野港姐廖慧儀疑搭上「翻版羅仲謙」　男友警告：不要找我女友

《2020年香港小姐競選》已經曲終人散，但佳麗的花邊新聞仍然吸引大眾目光，今屆五強止步的的落選港姐廖慧儀（Jessica）有「狂野港姐」之稱，在比賽前已經是非多多，先被爆腰間有紋身，後又被網民直指是姣精，與網民掀起罵戰，而廖慧儀的正印男友Sam當時曾出面為女友護航。可是，周四（1日）廖慧儀就被爆背着拍拖多年的男友與《後生仔傾吓偈》的孔德賢（Danny）搭上。

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廖慧儀拍拖多年的男友Sam近日在限時動態分享孔德賢的IG首頁截圖，嚴辭地標記對方，並寫道：「Stop finding my gf please！（不要再找我女朋友！）」另外，疑似二人對話截圖亦曝光，可見二人已多次約會相約食飯，Danny更誠意做柴可夫親自接送，更親暱地以「Bae（寶貝）」稱呼廖慧儀，令有戴綠帽之嫌的男友Sam嬲爆出帖文公審！

Danny親暱地以「Bae（寶貝）」稱呼廖慧儀，令女方男友Sam嬲爆出帖公審！（IG／＠danny_hung）

翻看Sam IG，與廖慧儀拍拖起就不時上載放閃合照，可是9月12日Sam就發文表示情緒崩潰：「2020自2月起，壞消息不斷，整個人經常有鬱悶，壓抑感很重，了解許多事情你也沒有控制權，嚴重喘不過氣的感覺，精神狀態也很差，腦海每分每秒也不停在想事情，如果這樣會如何，那麼又會如何，發惡（噩）夢，睡眠質素變差最基本，一直保持太正面積極，到頭來反而會情緒崩潰，難處困境，到最後始終其實只有自己面對。」Sam就此事回覆《香港01》，他就堅稱：「（與女友）感情很好，他們兩個（指廖慧儀、孔德賢）沒有交往，只是普通朋友。」Sam又表示事件由自己疑心重所致：「產生懷疑是我問題，他們對話截圖只是正常交談，我對女朋友百分百信任！」

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