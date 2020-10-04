金鍾國腹肌可以當洗衫板？　Haha池錫辰實測成功搓起泡

提起44歲金鍾國，相信讀者都會立即想起他的一副健碩好身材。近日《池錫辰》成員Haha、池錫辰和梁世燦作客節目《我家的熊孩子》，竟然提出想測試金鍾國一排腹肌能否洗衣服，結果眾人真的成功搓出泡，荒唐又爆笑！

節目中，金鍾國為了協助三人拍攝新穎的YouTube影片，甚至簽約「奉獻」自己的身體，認真好兄弟。他們先提議金鍾國用腹肌夾原子筆，成功後池錫辰就提出因金鍾國腹肌一直被稱為「洗衫板」，所以想實測是否真的能洗衣服。他們更先找來梁世燦做犧牲羊，發現肚皮較多肉的話起泡較難。雖然金鍾國對於實測半信半疑，但在眾人慫恿下，最終脫去上衣躺在地上任人魚肉。

Haha等人在金鍾國腹肌上洗衣服，畫面荒唐又爆笑。（SBS）

按圖睇金鍾國腹肌「洗衫板」實測經過：

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三人不但快速搓出泡，更成功把黑色的毛巾洗乾淨，金鍾國的「洗衫板」更被池錫辰大讚手感十足。節目播出後，這一段洗衣服片刻馬上成為網上熱話，觀眾都因4人荒唐的行為而笑到肚痛，亦大讚金鍾國果然是義氣男，竟然為了幫兄弟而在所不辭。

金鍾國出名大隻，他亦不吝嗇自己的好身材。（SBS）

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