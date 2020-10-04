小鬼黃鴻升家人義賣遺物　粉絲批任由黃牛黨圖利　親妹喊冤籲體諒

小鬼黃鴻升猝逝後，家人決定將他生前使用的物品透過義賣方式，化作善款捐給更多需要幫助的人。今在黃家人和經紀人操持下，於東區展開義賣活動，粉絲反應非常踴躍，600張號碼牌火速發放一空，不少人向隅在附近等待候補，卻發現現場疑似有人代排、代購，質疑主辦沒有過濾黃牛。

因為抱怨者眾，也有人舉證小鬼遺物遭購買者高價轉賣，小鬼妹妹也有些情緒，在IG上怒道：「我根本不想辦這個活動，我哥離開我才覺得不公平！」小鬼妹婿則表示，義賣規則想了很久，但不管排隊的購買者是誰，大家都花了一天時間，「我知道很多人很在意覺得很不公平，但世界上本來就很多不公平的事，你以為我們想辦這個義賣嗎？」 呼籲大家多些體諒、少點抱怨。

因為入場名額有限，不少粉絲一大早就來排隊，甚至當中有人漏夜排隊，只為進場購買小鬼遺物。粉絲陸續來了上千人，僧多粥少不得其門而入，加上發現黃牛混雜在其中，才會抱怨義賣本質變調。粉絲們也呼籲大家不要購買黃牛加價轉賣的物品，寧可把錢拿去支持小鬼的品牌。

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