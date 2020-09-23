小鬼主動脈剝離一秒奪命？隱形殺手網民關注　心電圖正常亦出事

台灣藝人小鬼黃鴻升在家中猝逝，在經過法醫解剖後，經紀人證實死因是「主動脈剝離造成血管阻塞」，是致命的隱形殺手。台灣心臟科醫師表示，就算健檢時心電圖正常，也不代表心臟就沒毛病。曾有40歲的年輕男性活蹦亂跳，卻診斷出主動脈嚴重剝離，到大腿的血液都無法運行，身體中段的器官都壞死，很容易在無預警的狀況下死亡。

↓↓↓最恐怖隱形殺手！主動脈剝離奪命點解咁恐怖？按圖看醫生怎麼說↓↓↓

+ 11 + 11 + 11

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣急診科醫師田知學在《醫師好辣》中分享個案，曾遇過一位40歲有高血壓病史的男性，覺得沒有不舒服，就從沒接受過治療，沒想到就診時被發現主動脈剝離，從心臟到大腿的主動脈，血液都無法通過，中間所有的器官都壞掉，最好的狀況就是命救回來，但必須終生洗腎。

相關圖輯：小鬼留4280萬台幣遺產 爸爸面臨更殘酷現實？台律師：背千萬房貸（點圖放大↓↓↓）

+ 2 + 2 + 2

你可能感興趣：

小鬼爸爸最沉重的請求！親口拜託一件事 所有藝人都忍痛做到了

小鬼逝世│黃鴻升生前極節儉 擲4280萬台幣買豪宅全因爸爸一句話

小鬼逝世｜一張黃鴻升靈堂遺照令香港粉絲爆喊：一輩子的遺憾！

此外，田知學醫師還遇過一位同樣40多歲的高血壓病史又有抽菸習慣的男性，某天突然覺得胸痛盜汗，胸口有石頭壓迫感，確診是急性心肌梗塞，治療到一半病患突然又感到背後劇痛，像被砍了一刀，發現竟然還有主動脈剝離，外科醫師緊急開刀救治，但還是救不回來，病患死在手術檯上。

相關圖輯： 主動脈剝離是什麼？患者隨時中風腎衰竭！台醫生：這五類人易中招（點圖放大↓↓↓）

+ 8 + 8 + 8

台灣腎臟科醫師洪永祥則表示，平時健檢雖然都會有心電圖檢查，但其實檢查結果正常並不代表心臟沒問題，這個只是「入門班」，只能代表做檢查當下的10秒沒問題。另名台灣急診科醫師黃泰霖也表示，通常發現病患主動脈剝離，醫師會先做2件事，一是安排手術，二是提醒家屬提早交代後事，也常看到病人上一秒人沒事，但下一秒就突然昏倒心跳停止，而這種情況往往急救都救不回來。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】