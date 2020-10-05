【美國殺人檔案】好爸爸為小三殺妻女　棄屍原油缸釀3屍4命慘案

每次打開Facebook或Instagram，看到一對對情侶甜蜜合照打千字文放閃，都會打從心底問，原來日日曬恩愛感情就會變好？早一兩年曾在網上看過文章提及到，情侶堅持在網上曬恩愛，其實是因為對感情信心不足，忽視了感情的真實性，只靠別人的讚好來填滿空虛感。但可有想過人前恩愛的模範夫妻，私生活其實沒想像中美好，更隨時惹來殺身之禍？

Shanaan一家四口原本過著幸福快樂的生活......（Netflix圖片）

Netflix最近上架的《美國殺人檔案：鄰家好爸爸》（American Murder: The Family Next Door）就詳細分析了，發生於2018年一宗轟動全美國的謀殺案。

患有紅斑狼瘡的Shanaan Watts不時在Facebook分享自己如何康復，還有直播跟丈夫Chris和兩個女兒的幸福家庭日常生活，故吸納了不少粉絲追隨。可惜懷有4個月身孕的Shanaan跟兩個女兒離奇失蹤，身形健碩的丈夫Chris接受傳媒訪問時淚灑當場，表示：「我很擔心，也很崩潰，希望你們都能平安回來。」由於Chris在區內一直都是好好先生，加上外貌尚算俊朗，很快就獲得媒體和民眾注意。

在這種情況下，相信大批犯罪劇迷都會認為丈夫是兇手的嫌疑最高，因為大部分犯罪劇都提及到「一定是丈夫幹的（The husband did it.）」的概念。由於警方在Chris家附近的CCTV發現，Shanaan和兩個女兒根本沒有出門，故開始向Chris展開調查，而Chris 亦不能通過測謊機的測試，令警方開始鎖定Chris就是兇手，Chris初時只肯承認殺了妻子，更想誣蔑妻子殺了兩個女孩，他為女兒報仇才殺妻，並棄屍於荒野及原油缸，釀成3屍4命的慘劇。

Chris最終和盤托出，透露因戀上了公司女同事Nickole而欲跟Shanaan離婚，但由於太過想跟新歡展開新生活而想擺脫原有得幸福生活，而產生了殺妻女的念頭，被控3項一級謀殺及3項篡改證據罪，最終被判終身監禁。

在審訊期間，案件吸引了大批網民熱烈討論，有人痛斥Chris是冷血賤男，卻有人認為Chris怎樣看都不死冷血殺人犯，更在Shanaan的Facebook短片看到他慈父的一面，一口咬定是Shanaan經常迫Chris拍片及太強勢才迫得Chris走這一步。家家有本難唸的經，Shanaan經常在社交平台放閃，朋友和追隨者都以為她一家四口生活幸福，可惜看似幸福的表面，事實卻如此殘酷，有誰會猜到......