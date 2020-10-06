晚吹｜鄧健泓爆當年首次錄歌叫黃子華聽　卻遭對方狠批？

ViuTV《晚吹》系列節目《晚吹 - 有酒今晚吹》逢星期一晚上11時30分播放，由強尼、練美娟（娟姐）以及專業品酒師黃詩詩擔任主持，三路夾擊明星嘉賓，發掘他們的酒後故事。未醉之前，大家固然能侃侃而談，有紋有路；醉了之後，彼此更會放下隔膜，爆料講真話！

Patrick自爆曾雀躍地給黃子華聽他的作品，只見子華邊聽邊皺眉，之後更說道：「你飲過酒未？你太後生，唔喺好適合唱呢首歌。」

最新一集邀請到鄧健泓（Patrick）擔任嘉賓，Patrick帶來一瓶vodka與主持分享，更透露曾於某年平安夜跟圈內好友黎諾懿，用了僅僅半小時就把這vodka整瓶喝光。雖然Patrick酒齡不淺，但他表示自己第一次於錄音室錄歌時還未懂得喝酒，就要唱一首講述男生分手後借酒消愁的歌曲《借醉行兇》。當時正在參演舞台劇《男親女愛》的Patrick，雀躍地給黃子華聽他這首作品，只見子華邊聽邊皺眉，之後更說道：「你飲過酒未？你太後生，唔喺好適合唱呢首歌。」

Patrick在鏡頭前對太太石詠莉（Sukie）發表愛的宣言。

兩杯落肚的Patrick真情流露，在鏡頭前對太太石詠莉（Sukie）發表愛的宣言，表面似是揶揄太太，實質上卻甜到漏：「我覺得我太太喺一個好奇怪嘅人，但我又好喜歡佢，所以我就同佢結婚。」Patrick又談到以前二人拍拖只會留在他家裡，不敢一起去逛街，Sukie就經常會在家看書，Patrick於是叫她約朋友出外走走，她卻回答說她沒有甚麼朋友，讓Patrick感到很意外：「我就諗點解呢個女仔同佢以往嘅形象咁大分別，咁我慢慢再了解多咗佢，就發覺我好欣賞佢！」