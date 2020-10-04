晚吹｜KB曾拍靈探節目玩招魂　紅繩綁銅鈴突然出事？

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》經常邀請不同行業的朋友上節目分享靈異事件，今次他們請到藝人火火和KB大講鬼故。而KB近來在YouTube平台主持的靈探節目《又要睇又要驚》大受歡迎，相信已經成為半個靈探專家，深受網民喜愛。

《晚吹 - 總有一瓣喺左近》經常邀請不同行業的朋友上節目分享靈異事件。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

火火本身的靈異經歷不多，反而拍檔KB因主持靈探節目就遇過不少怪事，其中一件事更是由攝影師拍到疑似是靈體的身影。事緣KB第一次拍靈探時，趁着萬聖節跟朋友到山頂一間屋拍片，他們上到三樓，特別是有兩間房是密封的，到處到有塗鴉唯獨是這裏沒有，而門上是被噴了「Do Not Enter（不要進入）」的字，一進去後，KB形容有一種似是搭地鐵人多時，感覺到的壓迫感，像很擠迫一樣。導演就用拍攝機器影到櫃門時，突然大叫︰「有嘢推我啊！」全部人立刻出去，而靈探機就不斷在響，非常嚇人。

KB自從主持了靈探節目後，大膽了不少。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

KB他們出去後，攝影師就在外面到處影一些無人的畫面，其他人在休息。又突然聽到攝影師大叫，一行人驚慌得跑到山頂廣場，攝影師才說︰「我見到啊！我拍到啊！」KB解釋說︰「跟住佢打開部機畀我哋睇，就係佢拍緊個窗嘅時候，有啲嘢咁樣望出嚟囉！」他邊說邊做了一個探頭出窗外看的樣子。當晚KB嚇到致電潘紹聰，又不敢回家。他更在節目上分享了該段片段，影片所見，本來窗的位置黑漆漆一片，卻突然有一個白影閃現，有網民看了後表示︰「好清楚喎」，不過也有人表示「我睇唔清楚嘅，個頭」，大家又看到什麼呢？

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