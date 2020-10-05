家居．築則｜簡約大屋拆房擴大客廳　但返睡房要行上行落好特別？

無綫財經台節目《家居．築則》介紹不同家居設計個案，最新一集介紹一個單位經巧妙設計後，更切合住戶的需要。而屋內有兩間房，竟做了三道門？

分區設計特別又有實用性。（《家居．築則》電視截圖）

屋主一家三口雖說是「大屋搬細屋」，不過看單位的大小和景觀，依然非常寬敞。男戶主希望有足夠空間招呼親朋好友，而女戶主就想有儲物空間之餘，也想有一間客房給親人回港時居住。單位原則有四房，不過他們一家三口住，不需要四間房，所以將共中一間房拆去，納入為客廳的一部分，客廳空間大了，就有更多地方招呼朋友。而家庭成員有時會同時邀請朋友到家，所以設計師以一道趟摺門做分區，分區又加設了四級高的地台，除了加強分區效果和增加儲物空間外，也可以呼應對面房間區的設計，因為對面由客廳通往睡房的原則是有幾級樓梯的。分區同時設有吧枱，可以欣賞窗外美景。設計風格方面，客廳以現代簡約風為主，沒有奢華元素，戶主要求帶了兩件舊屋的木家品到新居用，為單位增添質樸味道。而飯廳也沒有額外裝飾，從功能和實用性出發。

書房可隨時變做客房。（《家居．築則》電視截圖）

房間方面，設計師用了一個特別設計。他將其中一間房改成集書房和客房功能於一身的房間，平時是書房，有需要時可以放一張床墊給客人留宿。戶主希望書房是在主人房裏面，設計師就聰明地打做了三道趟門機關，令到主人房和書房之間可以根據不同需要開關趟門，既可分開兩間房，又可隨時打通。兒子房方面，原則門口處原本有個空間非常浪費地方，他們把入口位改動，再在旁邊做一組落地大櫃，空間感擴大，而房裏面用了深色設計和有大量層架給兒子放擺設。原來單位還有一間隱藏房間，進入廚房後，其實再有一道隱藏門，是工人房的入口，原本工人房入口跟其他房共用同一個出入地方，改動後就成了一個非常隱蔽又有私隱度的房間。

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