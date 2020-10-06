不滿偶像新歌播得少私訊DJ威脅 　Anson Kong :唔可以太過份

早前商台DJ梁文禮於IG 以「粉絲行為．偶像埋單」為題發文，大爆903所有DJ均收到某歌手的歌迷短訊。而該名歌迷更指責他們收取其禮物後，沒有播放其偶像新歌，聲言偶像未能在商台頒獎禮中獲獎，將會罷聽商台。事後有網友發現始作俑者疑是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）的忠實粉絲，因不滿商台只播組合另一成員江熚生（Anson Kong）的新歌，而引發私訊鬧DJ風波。

粉絲現埸高舉Anson Kong名牌支持偶像。(吳子生攝)

對於商台DJ被粉絲騷擾，Anson Kong心感抱歉。（葉志明攝）

今日（6/10）Anson Kong出席活動時，就此事接受《香港01》訪問時表示：「其實我哋開頭都唔知道，係最後睇到啲圖片先知發生啲咁嘅事，件事發生咗，當然我哋十分之抱歉騷擾到DJ，其實公司都即時處理咗，亦明白粉絲都有佢哋嘅權利，我哋都好明白粉絲太愛我哋，有愛我哋嘅心，但好希望大家都可以禮讓少少。（事後有否同Anson Lo溝通？）其實都唔需要溝通，因為我哋唔會因為呢啲事，而影響咗大家嘅感情，但我同阿Lo都真係好抱歉真係影響到DJ佢哋。（粉絲咁做啱唔啱？）我只能夠講，佢哋太愛我哋，呢個愛又唔可以話錯，佢哋對我哋嘅愛唔係錯，得而且確有啲嘢係唔可以太過份嘅，希望大家可以和平相處就最好。」