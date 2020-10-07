熟女強人｜劇集美女如雲都挽救唔到？　網民狠批︰啲對白老土到呢

ViuTV劇集《熟女強人》已播出一星期有多，劇集除了有已離巢TVB的胡杏兒和陸詩韻外，又有多年未有拍港劇的傅穎，亦有不少劇集新面孔如柏天男、吳千語和曾樂彤等，吸引劇迷追看。同時，《熟》以女性一生要面對的難題作題材，透過七個女性去探討及穿梭一些大膽的話題，包括雪卵、爭撫養權、同性戀、換妻、爸爸去哪兒及脫單等等，相信能引起不少觀眾的共鳴。

劇集以七個女性去探討及穿梭一些大膽的話題。（《熟女強人》劇照）

Charley和林可兒發展同性戀情。（《熟女強人》劇照）

劇集美女如雲，而各個女角的感情線各有特色，當中Charley（傅穎飾）、林可兒（吳千語飾）和Howard（柏天男飾）的三角關係最為特別，林可兒和Charley的同性戀情吸引網民關注，而三人關係和劇情也算是新穎。此外，有人就大讚舞台劇出身的朱栢康演技好。不過，亦有大量網民卻指劇集令人失望，無論在ViuTV的Facebook專頁或是網上討論區也負評如潮。

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網民指出的問題主要是演員演技強差人意、劇情對白老土又節奏慢和有TVB味卻沒有ViuTV特色，更直接指「已棄劇」。演員方面，網民直言︰「女人戲應該好容易，除了杏兒外，個個好似唔識做戲咁，生硬又無神，睇10分鐘都唔知講乜，唔想再看下去」、「除左（咗）胡杏兒，其他女角都係外型（形）一般演技一般」、「D（啲）演員真係『演』出嚟囉」。另外，他們狠批「啲對白老土到呢……」、「呢齣戲應該係近年睇過最騎哩（呢）嘅一齣戲」，例如鄒靜（胡杏兒飾）和老公岑大康（朱栢康飾）兩人在女兒面前以「買咗生蠔畀你食」作為夫妻準備親熱的暗號，有留言說太老土，直指︰「拍攝手法好old school」、「套劇好老土睇到尷尬癌」，兼嫌夫妻對話又長節奏又慢等。而且，不知是否有幾位前TVB演員同劇，網民留言︰「這些劇有90年代tvb劇集的feel」、「Tvb劇一樣！頂唔住！」似乎嫌劇集失去ViuTV的特色。

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