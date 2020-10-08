C9特工｜鼎爺李家鼎20歲入行做龍虎武師　靠惡形惡相闖出名堂

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《C9特工》李家鼎飾演高大勁（馬國明飾）的爸爸「歐仔」，經營着一間電器維修店，平日看似行行企企，喜愛上天台耍太極，與退休老人生活一樣，實質極有可能是一位深藏不露的秘密特工。其實無論戲裡戲外，人稱「鼎爺」李家鼎都是一個隱世高手。
「鼎爺」李家鼎現時多飾演爺爺一類的角色。（畫面截圖）
上一輩人會叫由基層做起，不屬學院派的人做「紅褲子」，而「鼎爺」李家鼎就正正是演藝界經典的「紅褲子」出身。李家鼎在15，16歲的時候，就因為當暑期工而認識了關正良老師，拜師學藝開始習武，擅長太極拳、詠春拳及八極拳等中國武術，後來在1965年正式入行，20歲起擔當龍虎武師，比羅莽和劉家輝還要早入行，到了1982年就由龍虎武師升格成為武術指導，擔任《拳王》、《馬神》等電影的動作設計。
「鼎爺」李家鼎飾演過不少角色，後生時更是一名龍虎武師，身手了得。（畫面截圖）
雖然現時「鼎爺」的作品多是飾演如《C9特工》中爺爺、阿叔一類的角色，但他的足跡可算是遍及六、七十年代，電影《過江龍》、《鬼怒川》、《霍元甲》，78年《倚天屠龍記》、《馬場大亨》、《義不容情》都有參演，雖然戲份不多，但因着惡形惡相的外表，辨別度極高，威武形象實在是深入民心。
後生時的「鼎爺」李家鼎仲有六舊愛肌，好堅！（網上圖片）
「鼎爺」李家鼎參演過不少大作，形象威武。（畫面截圖）
演藝成就說不上大紅大紫，但他在馬術領域上可是成績卓越，自20歲開始學習騎術，並曾參加過「IBG國際商務馬術賽」及「FEI國際馬聯馬術障礙賽」等國際賽，並奪冠而回，奪得超過200個獎項。他的騎術素以狠辣、進取而精湛見稱，當時外國對手都稱他「Crazy Steve」。他接受傳媒訪問時也說過：「嗰時啲鬼佬好驚我，因為我好勝心強。」訪問中更說到，當時他其實想參加奧運，但因為購買及訓練比賽用馬匹所費不菲，又沒有贊助，為了家庭和生活，最後「鼎爺」才被迫放棄夢想，後來成為了圈中的馬術指導，亦被人尊稱為「鼎爺」。
「鼎爺」李家鼎馬術了得。（網上圖片）
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