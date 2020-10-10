同日放閃│岑杏賢張寶兒生日只差一天　袁偉豪凌晨驚喜探班送蛋糕

TVB藝人岑杏賢（Jennifer）日前與朱千雪、湯洛雯一眾圈中好姊妹慶祝32歲生日，同時爆出婚訊。Jennifer凌晨在IG公開與金融才俊未婚夫Kelvin合照，網民大讚二人合襯，紛紛送上祝福。同一晚，Jennifer前度男友袁偉豪的未婚妻張寶兒亦在IG上傳生日相，原來Jennifer與張寶兒的生日只差一天。

Jennifer與未婚夫同一日（10月9日）生日，一對戀人一齊切蛋糕慶祝，Jennifer依偎在未婚夫懷中笑得燦爛開懷，留言感恩自己找到生命中的Mr.Right，超級Sweet！

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張寶兒與岑杏賢的生日只差一天。（IG圖片／_bowiecheung）

而張寶兒則是10月10日生日，跟未婚夫前度出生年份不同，但生日就只差一天。因為生日正日要開工，袁偉豪特地為未婚妻提前慶祝，成為第一個同佢慶祝生日的人。到正日生日，袁偉豪又帶埋蛋糕到劇組探班送驚喜，張寶兒甜蜜留言：「多謝這位夜不歸家的漢子，跑來劇組和我慶祝生日。」張寶兒正在拍攝新劇，獲同劇演員羅仲謙、何依婷等人送上生日蛋糕，生日牌寫上「袁太」，張寶兒掩不住笑容，幸福之情滿瀉！

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Jennifer與袁偉豪分手之後都各自找到自己的幸福，網民都好戥他們高興！