【使徒行者3】林峯獲無綫加持料成視帝　陳展鵬：唔一定有獎！

由陳展鵬、陳山聰、姚子羚、唐詩詠、伍允龍及王君馨主演的無綫（TVB）新劇《唐人街》原定於9月21日晚上9時半播放，其後TVB突然抽起，改播由高海寧和馬國明主演的《C9特工》，而台慶期間就臨到林峰主演《使徒行者3》播出，因此有傳TVB為林峯問鼎視帝鋪路，連陳展鵬都要讓路。

陳展鵬無緣爭今屆視帝，他接受訪問時坦言未感失望。（葉志明攝）

今日（10/10），陳展鵬以嘉賓身份到上環出席新店開幕儀式。對於《唐》劇無期播放，展鵬表示：「其實幾時播我都唔知，要問番公司先，不過早排都做咗小小宣傳，而我聽聞係話想同內地同步播放，所以而家係等緊相關批文。計下計下，我都成兩至三年冇見過觀眾朋友，不過都好，可以趁呢個時間去沉澱一下，有時候拍劇都拍咗好多角色，老土講句自己唔悶，觀眾都悶。」

陳展鵬認為台慶月推播的劇集，未必一定會獲獎。（葉志明攝）

展鵬續指台慶月推播的劇集，不一定落實會獲獎，「過往我拍過好多套劇集都喺台慶月播，好似《張保仔》咁都係，但我對手係黃秋生，最終我都攞唔到獎，反而《城寨英雄》劇都唔係台慶月播都有獎攞，所以我覺得唔關台慶月事。」

對於今屆無緣爭視帝寶座，展鵬坦言未感失望：「其實當自己攞過獎之後，都想百花齊放，如果年年你攞，觀眾係咪鍾意先？有獎攞咁固然開心啦，所以我都好會期待有獎攞，因為可以証明得到觀眾嘅認同。」

陳展鵬有份主演的劇集《唐人街》，突然被無綫抽起，播放無期。（葉志明攝）