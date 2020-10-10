演員請就位2｜胡杏兒安徽話演《親愛的》　陳凱歌激讚：層次分明

內地綜藝節目《演員請就位2》在月初開播後反應熱烈，一班好戲之人在節目中大鬥演技，四位評審趙薇、陳凱歌、爾冬升、郭敬明更妙語連珠，而視后級人馬胡杏兒的演出亦令人期待。最新一集在今晚（10日）播出，杏兒重演電影《親愛的》中由趙薇飾演的李紅琴，她更挑戰用安徽話演繹，相當高難度！

胡杏兒重演電影《親愛的》中由趙薇飾演的李紅琴。（微博@胡杏兒）

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素顏上陣的杏兒以村姑打扮上陣，無論是妝容造型還是表情都入木三分，完全沉浸在角色當中。杏兒的表演層次感十足，在警局面對盤問時手足無措，之後抱起女兒衝出去時情緒瞬間爆發，與女兒被逼分離後再聲嘶力竭地大喊，感染力超強，兩位評審趙薇及郭敬明都不禁眼濕濕，精彩演出掀起全場一片掌聲！

杏兒的演出感動全場！（影片截圖）

點擊下圖重溫精彩演出：

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連演出原版李紅琴的趙薇都大讚杏兒講得好標準。（影片截圖）

為了今次的演出，杏兒在短短幾日內努力學習安徽話，就連演出原版李紅琴的趙薇都大讚標準：「我覺得她的方言說得太好了，比我還標準。」而陳凱歌同爾冬陞更對在香港土生土長的杏兒能講一口流利的普通話表示驚訝，杏兒亦有在微博發表感言：「用安徽話演《親愛的》是一次非常大膽的挑戰，從拿到劇本開始，就一遍一遍看趙薇導演的原版李紅琴，再一字一句的跟讀，模仿發音。今晚，交作業給大家看！希望大家多多支持，批評和表揚，我都接受。」網民紛紛留言大讚她的演出有層次又有激情，令人感動，不負視后之名！

在香港土生土長的杏兒能講一口流利的普通話。（影片截圖）

杏兒的演出獲得評審的一致肯定：

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