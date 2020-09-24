演員請就位2｜胡杏兒拍劇直踩廿幾個鐘　從不用視后特權

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胡杏兒近日加盟內地綜藝節目《演員請就位2》，掀起網民熱烈討論。她在接受節目訪問時談及過往在TVB的經歷，不但每日要連踩廿幾個鐘，甚至連瞓覺的時間都沒有，不過她就大爆原來視后是有特權的！

胡杏兒在2011年奪得視后。（視覺中國）

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杏兒在TVB拍劇16年以來一直非常高產，2005年更一連播出五部由她主演的劇集，令她晉身一線花旦之列，有傳汪明荃更封她為「劇霸」。杏兒在訪問中表示：「因為這一行確實是競爭很大，你不拼命的話你真的是很難走得遠。不要放棄每一個機會，機會來的時候，盡量把它做好吧。說實話我以前在TVB，盡力而為而已，那個工作環境啊，真的是不容易的。」

杏兒笑言攰到就算休息室「鬧鬼」都唔理照瞓。（影片截圖）

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杏兒坦言曾試過一連拍攝廿幾個鐘，完全沒有時間休息：「一天可能拍二十幾個小時，回家睡幾個小時然後又回來，直到真的熬不住回去睡睡吧，調鬧鐘十分鐘睡了一覺。」不過杏兒就笑言奪得視后後擁有特權：「但不是隨便能用的，一般女主角都是早上外景接棚景，一天二十多個小時，你熬了幾天真的熬不下去，你可以不來拍外景，或者是棚景，這就是特權。但是你不能三天兩天就這樣子，我的助理有跟我說，你知不知道幕後他們都叫你女鐵人，因為我從來都不用我這些特權。」

雖然視后有特權，但杏兒從來都唔用。（影片截圖）

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近年杏兒陸續參演了不少內地劇集，當中她在《領養》及《那年花開月正圓》中的演出都備受肯定。杏兒自言隨着年齡增長，更因為做了媽媽，自己的心態上有轉變，對演繹的角色亦有不同看法：「我到了那個年齡就是有不同的角色要演，我真的是生完孩子有很大的不同的體驗，所以我不會介意說，我一定不會演媽媽，我就是一個演員。」對於現時挑選角色的標準，她表示最注重發揮空間：「我覺得哪怕份量很少，也是過癮的。沒有小角色啊，只有小演員嘛。」相當豁達！

杏兒在內地劇集《那年花開月正圓》中雖然不是女一，但角色甚有發揮。（劇照）

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