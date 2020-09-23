演員請就位2｜胡杏兒大談16年TVB演戲生涯：在一個動物園裏面

內地綜藝節目《演員請就位2》即將播出，除了有上一季的導演評審趙薇、陳凱歌、郭敬明繼續坐鎮之外，更請到一眾好戲之人在節目中大鬥演技，當中視后級人馬胡杏兒亦落實加盟。節目日前在微博Post出一系列預告片《角》，分別訪問了各位參賽者，而杏兒就在訪問中大談過往在TVB的演戲經歷。

胡杏兒加盟內地綜藝節目《演員請就位2》。（微博@胡杏兒）

杏兒在1999年參選港姐奪得季軍入行，展開演戲生涯，當時只有19歲的她初出茅廬，在角色上更沒有選擇權：「公司讓你演什麼，你就演吧，你就是一隻動物，你不會有選擇權的，就算到後面也是的，但每個人都是這樣熬過來的，跟我同輩的那些所有的花旦啊小生啊，都是這樣的。但我覺得有這樣的一段經驗也是很好的，我現在回想老感覺自己以前好像是進了一個少林寺一樣，就訓練你，你出來了以後，你就不怕了。」

杏兒自言在TVB多年來的演戲生涯，就好像入少林寺不斷訓練一樣。（影片截圖）

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杏兒在入行初期演繹了不少妹妹的角色，令她一度覺得到了樽頸期，難有發揮：「以前老演一些很活潑啊，很樂觀啊，開心的，就一個好人的那種，真的很崩潰，太完美的一些人你會演得很痛苦，因為她沒有缺點的話，不真實。」直至2002年，她在劇集《流金歲月》中飾演弱智女孩「丁善茵」一角而備受關注，更憑此角在台慶頒獎禮上勇奪「本年度我最喜愛的飛躍進步女藝員」獎：「我覺得那個角色是我第一個得到很多認同，很大的滿足感的第一個角色。」

杏兒憑劇集《流金歲月》中的精彩演出在台慶頒獎禮上勇奪「本年度我最喜愛的飛躍進步女藝員」獎。（視覺中國）

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杏兒之後陸續參演了《律政新人王》、《衝上雲霄》、《我的野蠻奶奶》、《肥田囍事》、《萬凰之王》、《怒火街頭》等劇集，星途大好，但杏兒在訪問中就自爆曾被導演睇死：「他說我坦白跟你說啊，你別做夢了，你不可能不會有機會做主角的，那個時候就很沮喪，我就覺得我是不是一輩子都要演別人的妹妹呢？」但杏兒未有放棄，不斷磨練演技，更在《2011年萬千星輝頒獎典禮》上憑《萬凰之王》奪得最佳女主角，再憑《怒火街頭》奪得我最喜愛電視女角色，更同時奪得由全港市民投票產生的「非凡風采女藝員」一獎，成為「三料視后」！

杏兒是「三料視后」！（視覺中國）

2009年杏兒首次參演內地劇集，在《美人心計》中的演出大獲好評，直至2015年她約滿離巢，回顧16年來的TVB演戲生涯，杏兒自言就像一隻好受保護的動物：「在一個動物園裏面，你有得吃，吃得好，然後你按時表演給你的觀眾看，然後你就很安心。但我覺得人只活一次嘛，你一定要嘗試新的東西，我也慶幸我是挺勇敢的，離開了以後我重新地找回了我的人生。」而杏兒離巢後的發展亦相當不錯，更與老公李乘德組織了幸福家庭！