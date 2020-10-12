陸網紅自爆「一線男星約我玩」　吳亦凡王一博1位香港男神被點名

內地網紅woppei憑魔鬼身材與精雕細致的天使外貌，網路享有高人氣，她除擔任服裝平台模特兒，平日也以銷售服飾為主，近日她卻在微博自爆「有個一線男明星約我玩了，還誇我好看，是真的事！」立刻引發網友熱議，有人列出3男神名單，她竟回應「你說中了。」也引起外界質疑她其實是在蹭熱度。

woppei在微博發文，表示只要曬出穿紗裙照，總能吸引不少男網友點讚，連男星也抵擋不了誘惑，接著便稱：「有個一線男明星約我玩了，還誇我好看，是真的事，周圍朋友都驚呆了！因為他真的特別火又很帥，騙人是小狗。」引來網友好奇，有人留言：「王嘉爾？吳亦凡？王一博？」她回應「說中了」，瞬間讓3男神名字登上熱搜版面，但也因此惹來不少男神粉絲質疑「有本事你就拿證據出來，別在這蹭熱度」、「賣衣服就賣你的衣服，帶3個大明星你有什麽事」。

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眼見一句「有個一線男明星約我玩了」，引起自己的粉絲和網友論戰，woppei隨後發文「滅火」，表示「很奇怪，男明星就不能有圈外朋友嗎？」強調大家只是私底下一起玩，並沒有騙人，也不想為此刪貼文，更不擔心衣服賣不掉，以後說話會多注意，希望網路世界可以和平簡單一點。

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