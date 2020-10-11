時下網紅及KOL盛行，facebook、IG等社交平台上彷似是美女如雲。與此同時，Ｐ圖及濾鏡也是「無處不在」，但你所看到的不一定全部是真實的！在網絡世界中真真假假難分，一切光鮮亮麗的圖片背後，可能只是各種修圖軟件堆砌而出的假象。鏡頭前身材姣好、溫婉可人的網紅們，真實模樣判若兩人甚至十分驚嚇，當美麗成為只追求外表的空殼，一切還有意義嗎？

網紅都是以「照騙」為生？（Laura Chouette/Unsplash）

網紅「真面目」——美麗變驚悚

如今追求美麗似乎已經主宰著我們的生活，人們在社交網站上爭著上傳引人矚目的靚照；爭著做萬人追捧的KOL；爭著在網絡上成名，然而背後隱藏著的「真面目」卻無法為人所知，美麗的容貌以及玲瓏有致的身材可能統統是一場騙局！

日前内地一名坐擁20萬微博粉絲的網紅「請給我一個冰淇淋93」，因經常分享性感照片展示火辣身材而爆紅，擁有許多男性粉絲。然而，有網民在街頭偶遇她時，卻赫然發現她竟然是一名身材圓潤、擁有水桶腰的大媽，與照片中的精緻模樣天差地別。真實照片一經公開就惹來不少網友關注，許多人都表示難以接受紛紛留言：「好可怕」、「真的是照騙」、「真人就是一個大媽！」等，負評如潮，騙居終被識破。

網紅真實生活樣子與照片相差甚遠。（八組兔區娛樂圈@微博）

網紅少女真身其實是「大媽」?（點閱下圖）

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為了讓自己在鏡頭前變得更加美麗動人，各網紅無所不用其極，有的人善於P圖，有的人則直接靠濾鏡幫自己換一張新面孔，每張照片都是萬眾挑一，只為展現最容光煥發的一面為了「呃like」各出奇謀，卻沒有人敢拿真實容貌示人，讓人不禁感嘆網絡世界就是一個充滿虛假的陷阱！

【網紅「呃like」殘酷對比圖，小心慎入！】：（點閱下圖）

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荷蘭網紅大方分享未經修圖照片獲網民激讚

荷蘭網紅Rianne Meijer反其道而行大方公開修圖前後的對比圖，除了展示精緻的美貌與身材之外，她也公開了自己未經修圖的真實照片，圖片中清晰可見雙下巴、大肚腩、臀部橙皮紋、粗糙的皮膚等，絲毫不做作的性格反而獲得網民讚賞，目前她的IG帳號已經吸引超過130萬粉絲追蹤。

Rianne Meijer表示她喜愛自己身體的任何一個部分，包括不完美的地方，公開未經修圖的照片主要目的是想讓大眾知道其實網紅並不完美，「很多人非常關注自己的外表，看到別人的美照與自己對比或會感到難過。」但其實人人都可以做到，都能拍攝出一張完美照片，根本不必羡慕他人。而最重要的是應該學會放下追求完美，接受真實的自己，才是愛自己的表現。

荷蘭網紅大方公開自己修圖前後對比圖。（rianne.meijer@IG）

荷蘭網紅真實與「呃like」對比圖：（點閱下圖）

越喜歡P圖的人越不快樂？

在網絡時代，人人都爭相上傳美麗相片，只為博得他人關注或展現生活最美好的一面。修圖軟件更是如雨後春筍般湧現，修圖手法層出不窮。而為了一張「靚相」，背後修圖的時間動輒就要數十分鐘，甚至數小時。令人深思沉迷於表面的光鮮亮麗，是否會令人迷失在追求「完美修飾」的世界中？

喜歡P圖只是自欺欺人？（georgiadelotz/Unsplash）

當我們迷失在虛幻假象中，卻忘記真實的自己，將時間浪費在「製造」虛假的自己，久而久之便不再欣賞真正的自己，内心的失落與空虛只會變成一個無底洞，越陷越深……我們不能永遠活在網絡世界中做那個完美無瑕的自己，只有放下對完美的執著與追求，擁抱真正的自己，才能真正獲得精神上的富足，得到快樂與滿足。