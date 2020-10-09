韓國148cm童顏網紅被誤會是初中生　真實年齡曝光　竟是兩孩之母

小個子女生通常都能做到減齡效果，但連兩孩之母都被誤會成初中生，實在太誇張了吧！韓國一名28歲模特兒洪瑛琦（홍영기），不但擁有童顏，還只得148厘米高，近日一張穿着粉紅色運動服的照片，更被誤會成中學生，認真誇張！

洪瑛琦在其Instagram上載照片，只見她穿着一身粉紅色運動裝束，背着紅色大書包，腳上則是一對白色膠鞋，並向鏡頭舉起V字手勢，驟眼看真的以為是一位學生妹在拍照。她在帖文中亦分享，自己當時接兒子放學，順道幫他背書包，結果被路上老人家誤以為是初中生，讓她不知如何回應。

雖然洪瑛琦個子小小，但身材卻不容看小。（IG「kisy0729」圖片）

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這位無論高度還是樣子都像極初中生的模特兒，在高妹雲集的韓國，的確頗為特別，雖然她個子小小，但身材卻不容看小，即使產下兩子仍相當火辣。她20歲時已跟同是模特兒的老公結婚，對方還被她小3歲，二人目前育有兩名分別是7歲和5歲兒子，感情甜蜜，不時都在IG發布溫馨家庭照，至今逾82萬名追蹤者。

韓模違反科學式驕人好身材成焦點 收起性感即變身氣質女神！（IG「o.roraa」圖片／香港01製圖）

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