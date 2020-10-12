熟女強人｜孫佳君性感女神形象深刻　新劇被指外貌不同因呢樣嘢？

ViuTV劇集《熟女強人》以女性面對的問題為主題，由吳家麗、胡杏兒、吳千語、沈卓盈、陸詩韻、何佩瑜及曾樂彤主演，其中孫佳君在劇中飾演「Change Partner Club（CP Club）」成員兼召集人林太，涉及換妻等話題，題材大膽。孫佳君原來對上一次演出就是2018年的電影《無雙》，近年少有幕前演出的她，在《熟》一劇亮相竟被網民發現樣貌跟以前不同了？

孫佳君在《百變星君》的演出令她成為一代性感女神。（電影截圖）

重溫孫佳君在《百變星君》的性感演出︰

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現年46歲的孫佳君在1994年以20歲之齡贏得新加坡小姐冠軍，隨後到香港發展，第一部戲就是跟周星馳拍的《百變星君》。她以曾參演多部周星馳電影而聞名，當年她出在《百變星君》的泳裝Look非常驚豔，外表清純加上魔鬼身材，吸引影迷關注，更成為香港九十年代性感Icon。多年來，最為人熟識的是她與已故商人羅兆輝的戀情。她於03年起淡出娛樂圈，之後為富商劉貴喬誕下兩名兒子，但二人從未簽紙結婚，到2009年孫佳君被男方家暴而成為新聞人物，她決心分手獨力撫養兒子，並於2012年復出拍戲，多年來保養得宜，身材廿年如一日。

孫佳君保養得宜，十年如一日。（微博圖片）

孫佳君被劇中造型拖累，樣貌顯得不同。（《熟女強人》劇照）

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不過復出拍《熟女強人》的孫佳君，在劇中以一頭清爽超短髮示人，劇照可見，打扮也顯得成熟不少，雖然五官跟以往分別不大，不過打扮和髮型卻令她看上去顏值下跌了。而她出席宣傳活動時，見到她外表依然Keep得很好，長腿纖瘦，樣子Sharp醒，相信只是造型的問題而已。

孫佳君出席劇集宣傳活動。（資料圖片）

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