熟女強人｜吳忻熹激罕再現幕前　未選港姐前原來似張曼玉！

ViuTV劇集《熟女強人》以圍繞在女性身邊的問題為題材，透過劇中女角探討一些大膽和貼身的話題，如雪卵、爭撫養權、換妻和脫單等。而劇中一班演員陣容鼎盛，有從TVB過檔的胡杏兒、沈卓盈和陸詩韻，又有很久沒拍劇的孫佳君和傅穎等。有份參演的吳忻熹（前名吳文忻）在剛剛播出的第8集出場，她飾演CP Club（Change Partner Club）的成員鄭太，很少在幕前出現的她，再次拍劇外表明顯有變化！

吳忻熹是1998年度香港小姐季軍，其後入行。（YouTube影片截圖）

現年45歲的吳忻熹是1998年度香港小姐季軍，其後入行。其實她的外表在20年間的確有顯著的變化，她曾在Facebook公開自己18歲的舊相，照片中的她笑容燦爛，還有一張包包臉，清純又可愛，而且天生麗質。有網民大讚她似張曼玉，更有人認錯她為張栢芝。參加選美入行後，她拍過電視劇和電影，可惜發展平平。

18歲的吳忻熹外表清純可人。（吳忻熹Facebook）

吳忻熹曾在2006年應美容院邀請，接受7位數字酬勞，擔任香港首位整容明星代言人，她飛往韓國首爾接受6項整容及整形手術，包括有臀部及腰部溶脂手術、臀部及腰部溶脂手術、去斑療程、削骨勾鼻手術、注骨膠原豐唇、從手臂及大腿抽脂注入額頭和下巴、眉頂、下顎及眼角注射botox（肉毒桿菌），但就沒有隆胸和削面，此舉在當年算是「走得很前」。她那時曾說過就算沒有整也常被人說她有整容，倒不如大大方方出來承認。她在2011年嫁給有「南丫島王子」之稱的陳劍陵（Kim）後，淡出娛圈，分別在2014年和2017年誕下兩個寶貝女，生活美滿。

吳忻熹一家四口。（吳忻熹Facebook）

吳忻熹去年上無綫節目《媽媽唔易"造"》做嘉賓分享生BB的點滴。到今年《熟女強人》的演出，見到她臉容比起當年有變化，略帶浮腫，而她說話時竟有點似無綫當紅小花張曦雯。但吳忻熹身形就Keep得相當之好，她也經常在Facebook貼泳衣相騷身材，像後生女一樣Fit！暫時她在劇中的戲份不算多，不過重現幕前，也令人相當驚喜。

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