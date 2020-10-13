愛回家│「朱凌凌」吳偉豪秘戀大10歲金髮女友　身材火辣性感

無綫22歲小鮮肉吳偉豪（Ricco）於處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演朱凌凌一角成功入屋，劇中他有「島大吳彥祖」之稱，憑藉俊朗外貌、陽光笑容及六嚿腹肌俘虜不少女觀眾。吳偉豪一向感情低調，今日有報道指他與女友到酒店Staycation，雖然對方32歲比他大足足10年，不過二人舉止親暱，年齡完全不是問題！

吳偉豪被爆新戀情，秘戀大10歲女友Charlotte。（IG圖片 ／riccong）

吳偉豪姊弟戀曝光，女友Charlotte比自己大10歲，身材性感火辣，她在社交平台上傳不少與男友Staycation的合照，二人親暱依偎，雖然以各種方式遮住男友外貌，但仍被認出。加上其實吳偉豪亦有在自己的社交平台上傳Staycation的照片，他衣著、髮型、手錶以及酒店背景，與Charlotte在社交平台上的公開的照片是一樣的。

吳偉豪女友Charlotte性感火辣。（IG圖片）

吳偉豪回覆傳媒坦承自己是相中人，不過想保持感情低調不欲透露更多，Charlotte亦已經將社交網站轉為不公開。

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