余香凝月前口密收埋男友突現真身　連奉子成婚都早有先兆？

現年27歲的余香凝（Jennifer）昨日（12日）才傳出未婚懷孕消息，時隔一天她就在個人社交媒體上載一張未婚夫吻手背的婚紗照，又甜蜜地承認婚訊：「感激上天讓我們遇上，即使未來充滿着未知，只知道餘生都會和你手牽手一起過每一天，一起創造屬於我們的天地！多謝咁多朋友傳媒祝福，全部都收到了！始終另一半同埋屋企人都係圈外人，所以希望大家留番啲空間俾我同我嘅家人！」突如其來的婚訊令大眾很是驚喜，廖子妤（Fish）、謝安琪（Kay）、盧鎮業（小野）、方力申等圈中好友亦紛紛送上祝福；同時亦令奉子成婚的傳聞甚囂塵上。

余香凝在個人社交媒體上載一張未婚夫吻手背的婚紗照，甜蜜地承認婚訊，據知未婚夫為保險界才俊。（IG／＠jenniferyuuu）

翻看今年6月的一篇訪問，發現今天喜訊其實有跡可尋。Jennifer在今年6月出席ViuTV電視劇《地產仔》發布會時曾說起希望在30歲前可以成為一個媽媽，但當時仍然十分口密地收埋男朋友，並表示：「要繼續努力尋找（另一半）。」從影以來多次飾演媽媽角色的Jennifer更在訪問中表示對着小朋友已經駕輕就熟：「覺得自己非常有媽媽嘅感覺，甚至覺得自己準備好做一個媽媽。」

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