BLACKPINK紀錄片Netflix公開　回顧成員「黑歷史」最難忘

BLACKPINK全新紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》今天（14日）正式於Netflix上線，粉絲終於可以深入了解4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa出道以來的心路歷程，昨日BLACKPINK率先現身記者會，並與全球粉絲分享拍攝的心情。

第一次拍攝紀錄片，BLACKPINK表示首次有攝影機24小時跟着自己，或多或少都有些尷尬，但Lisa也講到習慣了後，甚至已忘記了攝影機的存在。對於《BLACKPINK: Light Up the Sky》首播的心情，Jennie表示過去大眾只看到BLACKPINK亮麗的一面，希望通過是次讓大家看到4人最平凡和日常的一面。Rosé則表示紀錄片中提到過去就不禁落淚，對於自己真誠的一面感到害羞；Jisoo也講到通過紀錄片更了解成員，覺得特別有意義。

BLACKPINK昨日出席記者會，與全球粉絲分享拍攝紀錄片的心情。（Netflix提供）

問到拍攝中最難忘的部份，BLACKPINK一致認同在戲院回顧自己「黑歷史」的部分。4位成員通過收看以前參加徵選及每月評比的影片，想起當時準備等的心情和回憶等。其中Jennie講到如果有機會再次回到練習生時代的話，想告訴自己要好好享受當時珍貴的時間，同時也很高興4人曾一同努力，才有BLACKPINK的存在，現場氣氛感人又溫暖。

BLACKPINK首部紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》已於Netflix上架。（Netflix提供）

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