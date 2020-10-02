BLACKPINK見MV男主角好尷尬？　《Lovesick Girls》破2千萬點撃

韓國女團BLACKPINK今天（2日）推出首張正規專輯《THE ALBUM》，並帶着主打歌《Lovesick Girls》回歸，截至今日，專輯的全球預售量已經突破100萬張。4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa亦通過直播與粉絲見面，分享準備專輯的趣事及心情。

BLACKPINK繼早前推出《How You Like That》及《Ice Cream》後，今天推出的《Lovesick Girls》成績同樣好，除了空降韓國Melon音源榜第三位外，短短5小時已MV點撃已衝破2,400萬次觀看次數，可見組合國際性的高人氣！BLACKPINK提到新歌想帶出，愛情雖然會有痛苦的時候，但人會從痛苦中成長過來，亦有「抱有希望」的信息。

BLACKPINK推出新專輯《THE ALBUM》，馬上成為熱話。（FB/@ BLACKPINKOFFICIAL）

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直播中Jennie也分享拍攝MV時發生了小插曲，講到MV與男主角有對手戲，可是到達後才發現是認識的人，她說：「太害羞了，有點覺得做不到但對方接得很好，所以我才能演得好。」展示出小女生可愛的一面。這次BLACKPINK找來Cardi B合作，Lisa就表示很高興能與從少就喜歡的藝人合作，覺得特別榮幸，希望未來有更多機會與不同的歌手合作。

Jennie表示到達拍攝場地後才發現對方是認識的人。（MV截圖）

按圖睇《Lovesick Girls》養眼截圖：