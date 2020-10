BLACKPINK Jennie護士裝惹爭議　公司回應：請以獨立藝術形式看待

BLACKPINK上週推出新專輯《THE ALBUM》,並帶着主打歌《Lovesick Girls》回歸獲得優異成績,再一次見證4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的高人氣。不過組合就因Jennie在MV穿上護士服而惹來爭議,相隔2天後所屬公司YG娛樂終於回應事件。

Jennie因在《Lovesick Girls》MV以護士裝出鏡而成為焦點,同時亦被全國保健醫療產業工會發聲批評指,Jennie身穿的護士帽、緊身裙和高跟鞋都與現實護士打扮不符,質疑公司以「戲服」藉口性商品化護士。沉默兩天後,官方終在昨天(6日)回應並解釋,MV中的出現護士和患者的場面只是反映歌詞「No doctor could help when I’m lovesick」,並沒有特定意圖,希望大眾能以獨立的藝術形式看待外,亦正在就剪輯相關畫面進行討論中,向受影響人士道歉。

Jennie於MV的護士裝惹來爭議,被指性商品化護士。(MV截圖)

按圖睇Jennie護士裝場面:

+ 11 + 11 + 11

另一邊,BLACKPINK紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》將於本月14日上線。最新的預告中,Lisa坦言練習生時期無時無刻都在競爭,在定期淘汰一名練習生的壓力下,初次見到Rosé時也曾視她為競爭對象。幸好4人在互相扶持成長下,累積了情同姐妹的好感情。Jisoo亦有憶述去年參加Coachella音樂節時,經歷了這輩子最不舒服的一次,展示出敬業的一面。想了解更多BLACKPINK的辛酸和回憶等,粉絲緊記留意Netflix的獨家播出。

BLACKPINK紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》將於本月14日上線。(Netflix)

按圖睇《BLACKPINK: Light Up the Sky》預告 :