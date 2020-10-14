暖男爸爸｜劇照搶先公開　張可頤激讚鄭中基：每次都用真眼淚去演

ViuTV原創劇《暖男爸爸》將緊接《熟女強人》，10月26日起逢星期一至五晚上9時30分播映。《暖男爸爸》以單親爸爸阿榮（鄭中基飾）為主軸的溫情輕鬆小品，故事講述阿榮在妻子離世後，獨力照顧兒子，並開始經營便利店。與兒子相依為命期間，他漸漸變成懂得愛與付出的暖男；他後來認識了妻子的保險顧問芷明（張可頤飾），二人因各自的人生經歷，成為無所不談的好朋友。

鄭中基時隔18年拍劇獲對手張可頤激讚。（劇照）

鄭中基相隔18年再次拍劇，自爆被好兄弟兼本劇監製之一何劍雄（阿郎）深深打動。Ronald在劇中飾演父兼母職的單親爸爸，他大讚劇集非常生活化，亦有多探討人性，「我鍾意輕鬆同貼地啲嘅劇，劇入面探討嘅都係現時大家發生或者面對過嘅事！」。Ronald劇中兒子的角色名叫「暴龍哥」，他表示與小演員做對手戲要駛出「𠱁功」，而慶幸的是「暴龍哥」與他現實中的兒子剛巧都是5歲，相處起來相對上容易。

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張可頤首次參演ViuTV劇集，她表示Ronald的表現令人驚喜，指對方「拍實戲比我想像中更實，記得同Ronald有場戲，每次佢都用真眼淚去做，令我印象深刻。」她亦分享了與小朋友拍劇的秘訣：「你留意個小朋友多啲，就會發現佢嘅作息時間，自然就捉到佢幾時有電同冇電！」