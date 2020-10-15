九尾狐傳︱李棟旭古裝疑抄襲迪麗熱巴　內地網民嬲爆點名6宗罪

由李棟旭、趙寶兒和金汎主演的《九尾狐傳》上週開播，昨日（14日）播出第3集雖然收視稍跌但依然話題十足。可是就有內地網友質疑《九尾狐傳》與陸劇《結愛·千歲大人的初戀》（下稱：結愛）和《三生三世枕上書》，不論劇情、設定及服裝等都有很多相似的地方，指控有抄襲之嫌。

《結愛·千歲大人的初戀》由宋茜及黃景瑜主演，並於2018年開播。（劇照）

內地網友整理出《九尾狐傳》疑似抄襲2018年開播的內地劇《結愛》當中幾個地方，包括李棟旭和趙寶兒的角色設定背景、以及提到的「狐狸吃人肝」等情節等。

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除此之外，網友更對比《九尾狐傳》中李棟旭和《三生三世枕上書》迪麗熱巴的古裝打扮，指控其相似程度幾乎是複製貼上，甚至批評李棟旭的長髮造型達災難級。對於《九尾狐傳》捲入抄襲風波，網友持兩極意見，有人嬲爆大鬧，表示「九尾狐」和「長白山」起源被搶走十分可笑；另一邊則有人認為只是常見的劇情及設定，算不上抄襲，尤其「九尾狐」題材發揮較低，加上韓國早在2010年就推出過《我的女友是九尾狐》等作品。

網友對比李棟旭及迪麗熱巴的造型，直指幾乎是複製貼上。（劇照）

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