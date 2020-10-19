專訪│謝嘉怡最愛素顏原來為貪靚：我化妝個樣超唔靚

真正零死角的藝人其實不多，謝嘉怡應該是其中一個，專業相機加打燈當然無敵，但其實你用手機去影，結果都一樣。(陳順禎攝)

港姐冠軍謝嘉怡生於蘇格蘭，在一個叫Biggar小鎮長大，她說:「一行出屋企會見到好多草地、好多羊同牛，我哋個鎮好細，有幾百人幾乎全部都識，行十幾分鐘有個鎮大啲,住咗2千人。」



由蘇格蘭走到將軍澳，25歲的謝嘉怡最不習慣，不是香港太多人、節奏太快，而是要每天要化妝。「以前做護士起身就返工，刷牙、洗面就出去，冇化妝嘅需要，我嚟到香港先識用遮瑕膏同粉底，唇膏仲未識搽。」



為了履行港姐的工作，謝嘉怡改變自己去適應，她唯一想保留的是本性，「我參選嘅時候同自己講,我唔想自己嘅性格改變，做返自己如果人哋鍾意就ok啦，如果人哋唔鍾意我，我都可以架，一樣開心。」

當選後謝嘉怡密集地做訪問，但到現在還未太懂得擺甫士影相，最後攝影師索性叫她「自拍摸式」,即刻自然哂。(陳順禎攝)

港姐冠軍最怕化妝





專訪開始，先來拍照，謝嘉怡即刻擺一個「港姐pose」(丁字腳站姿,雙手放腰間)，身邊經理人即走到攝影師說:「你要教佢擺pose，如果唔係只得港姐pose」，謝嘉怡雖然來港選美接近半年，但還在適應一個藝人的生活，她說：「我以前返工起身就係做patient care 、入手術室，我唔化妝架，化得都唔靚，所以索性唔化，但而家每日就係化妝、整頭做interview，未習慣但都好玩嘅，我平時出街唔化妝係因為我唔識，我化妝個樣超唔靚，但遲啲如果我學識化妝，我係會化妝出街嘅。」

幾唔識影相嘅女仔，都一定識自拍，自拍模式啟動，謝嘉怡即刻生猛哂。(謝嘉怡攝)

回港選港姐是父親心願之一



謝嘉怡父親一直好想女兒回港選香港小姐，謝嘉怡亦有在決賽當晚表示選港姐其中一個重要原因是完成父親的心願，「我五歲嗰陣,爸爸帶我出街,見到好多人望我,覺得我好得意，我都唔知點解,好細個爸爸已經問我做唔做香港小姐，之後就年年都問我，17歲嘅時候佢問我返唔返?我話唔返，3年前佢再問我，我話未得，我想做，但個心未ready,今年我覺得想試新嘢,所以咪返嚟囉，我daddy講嘅嘢平時係啱嘅，但有時有啲嘢我唔想做，佢都會俾我試。」

謝嘉怡努力學緊廣東話，問她關於港人想用詞語都仲未好識，例如放飛機、素顏都未知係乜，唯一識嘅係「大鑊」，她說:「呢個爸爸成日講，如果你咁做,媽咪返嚟妳就好大鑊。」(陳順禎攝)

17歲遇車禍傷及頸椎



謝嘉怡今年25歲，可能大家會覺得她的經歷不多，但17歲那年撞車，她說得輕描淡寫，其實很驚險，整部車攝落了貨車底，車頭擋風玻璃全碎，airbag彈出來，「過程好快，頸呀、膊頭雖然好返，但而家都有少少痛。」撞過車，謝嘉怡亦在手術室見証過出生同死亡「接生手術有時係會有好多血嘅，但我鍾意係手術室，有好多器具喺你面前，我就俾啲工具醫生，我唔知呀，總之係...感覺好唔同。」亦因為以上的經驗，謝嘉怡學懂要活在當下，「你會覺得會返到屋企，聽朝又會起到身，但其實唔係架，聽日你可能會俾巴士撞到，所以我覺得每日要開心啲，玩多啲。」

謝嘉怡表示唔想拍拖住，想專注發展事業先，通常都係咁講，不過佢仲有一個理由，就係佢唔識氹人。(陳順禎攝)

男朋友唔使靚仔但要funny



謝嘉怡表示只有一次戀愛經驗，暫時未有男友，亦不想拍拖，「我想做自己啲嘢囉，唔想拍拖，跟住我又要去探佢，或者又要同佢出街，我好怕煩，我有啲咩就即刻講，但有啲人未必咁鍾意，唔鍾意就唔鍾意，好直接，我冇咩類型特別鍾意，但佢要有少少funny，氹得我開心，唔使好靚仔。」謝嘉怡五官當然標緻，但最令人喜愛的就是真性情，選美有人當是一場考試，聽過以前有佳麗甚至會「温書」，翻看每一年的港姐，研究哪種才藝表演最得分，如何答司儀的問題，不過謝嘉怡只得一招,「我有睇港姐嘅，但冇學點樣答問題，因為如果你特登學點答，人哋睇到會覺得好假。」