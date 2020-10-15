余香凝未婚夫真正身份終於曝光　疑奉子成婚要急急入紙註冊結婚

現時27歲的余香凝 (Jennifer) 日前驚爆未婚懷孕，且將在下月奉子成婚，消息傳出後不久她就於IG宣佈婚訊，post了她和未婚夫的甜蜜婚照並留言表示：「感激上天讓我們遇上，即使未來充滿着未知，只知道餘生都會和你手牽手一起過每一天，一起創造屬於我們的天地！」不過她接受傳媒訪問時就以未婚夫是圈外人為由，不願透露男方的背景。有指她的另一半是位金融才俊，也有人猜測就是曾與她傳過緋聞的保險界才俊許焯倫（Victor）。

Jennifer被指奉子成婚。(余香凝ig)

不過今日有傳媒就發現了Jennifer日前入紙登記註冊結婚的擬結婚通知書，上面有她未婚夫的資料，令其真正身份首度曝光。從兩人的擬結婚通知書上可見，Jennifer的夫婚夫名叫陸政渡 (Tim)，現年40歲，兩人同樣報住西營盤，但是均未有填寫職業一欄。而在網上翻查資料，找到有一位與她未婚夫同名兼英文名寫法相同的陸政渡，在2013年曾經在新鴻基投資服務有限公司擔負責證券交易，未知是否屬同一個人。這亦證實了準新郎並非外界所估的Victor。Jennifer前年與陳家樂結束3年情後，曾被傳與Victor拍拖。

Jennifer未婚夫身份終於曝光。(余香凝ig)

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