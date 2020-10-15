鄧麗欣與王子只可做「螢幕情侶」　8個月不見依然閃盲網友

今天（15日）是鄧麗欣（Stephy）37歲正日，過往每年歌迷都會舉辦生日會為偶像慶生，可惜今年受疫情影響，未能如常舉行聯歡聚會。不過一班歌迷們仍相當有心，適逢10月11日是 Stephy 自家茶飲店「1011 SIP TEA」的成立兩周年的大日子，特意在當日到沙田最新快閃店「野生捕獲」老闆娘Stephy，順道為壽星女預早慶祝！Stephy 當日突襲茶飲店「巡舖」兼為店舖兩周年舉行簡單的切蛋糕儀式，豈料一班歌迷早已在店裡等候壽星女登場，送上生日卡及小禮物，令她非常驚喜，Stephy亦回禮送上茶飲贈券。

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對於今年未能與歌迷舉行正式的生日會，Stephy 難免覺得可惜：「原本以為今年未必同佢哋見到面，好開心今日有呢個機會，見個面影張相都好滿足。係有啲可惜，冇得同粉絲玩耐啲同傾偈，但冇辦法啦，因為疫情關係，大家都面對緊呢個問題，張就吓，希望疫情快啲過，或者下年補祝返。」Stephy 透露今年慶祝活動一切從簡，只與朋友及家人簡單食飯，願望是身體健康，一切回復正常：「我諗今年好多人都有呢個諗法，平時覺得好正常普通嘅事，今年要得到都唔容易，就算同朋友食餐飯都唔易。」

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提到與男友邱勝翊（王子）分隔兩地，已有8個多月沒有見面，Stephy 感嘆只能在透過視像慶生，名符其實是一對「螢幕情侶」：「今年佢4月生日我哋已經冇得見面，唯有視訊慶祝，我整咗個蛋糕喺螢幕前同佢慶生，唔知佢今次會唔會都係咁做呢？」她表示要維繫遠距離戀愛是一門很高深的學問，秘訣是彼此的「信任」：「好多經歴過Long-D嘅朋友都明白，維繫真係冇乜其他方法，只能每日互相分享自己嘅生活日常，大家信任程度高啲，即使有地方上嘅距離，但個心嘅距離都唔會太遠。」