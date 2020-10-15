C9特工｜60歲「處境劇女王」林漪娸超凍齡　同40年前入行時零差別

作為8，90後的觀眾，扭開個電視機睇《C9特工》，覺得最熟悉、最有親切感的，其實並非主角馬國明和高海寧或者黎諾懿、李家鼎，而是那個99%時間都會陪着高海寧去街市買餸，飾演家庭主婦「孫太」的林漪娸！

拍攝《C9特工》時的林漪娸十分後生，完全不似58歲。（《C9特工》截圖）

今年剛好60歲的林漪娸，其實自40年前就因參與《1980年度香港小姐競選》獲得第四名而加入了無綫（TVB）電視，同時期的港姐藝人還有1979年的鍾楚紅、1982年的鄺美雲和1983年的張曼玉等美人，所以她亦有「港產美魔女」之稱。

在《刑偵》中林漪娸跟樓南光飾演夫妻，至第二輯更榮升人母。（網上圖片）

入行後漪娸姐的星途都十分好，1981年就已經參與攝劇集《衝擊》及《千王群英會》的拍攝，翌年就已經與當時的紅星，任達華、呂良偉、周潤發、汪明荃等紅星合作，參演第三套劇《荊途》時更是與任達華成為對CP，獻出了她的熒幕初吻。40年來，她也有不少佳作，例如《絕代雙驕》、《我愛牙擦蘇》、《刑事偵緝檔案》、《壹號皇庭》和《妙手仁心》等，其中參演過處境喜劇更包括《我愛玫瑰園》、《開心華之里》、《真情》、《皆大歡喜》古裝以及時裝版、《誰家灶頭無煙火》以及《愛·回家 》第一、二輯，也曾經客串過《愛·回家之開心速遞》，堪稱是全TVB參演過最多處境劇的女演員。

林漪淇出道無耐已獲力捧，跟任達華演過夫妻，還被奪去初吻。（網上圖片）

由1988年的《名門》開始，漪娸姐已經開始飾演太太的角色，多年來在戲劇生涯中亦十分如魚得水，無論是在《刑偵》系列中飾演煩膠又野蠻的上司，又或是《皆大歡喜》中傻更更的雲影姬，甚至是《愛．回家》系列中年輕青春的媽媽角色，都十分有觀眾緣而又有親切感，絕對是實力派演員！今次再在《C9特工》出現，是繼2017年《燦爛的外母》和2019年《愛·回家之開心速遞》中朗拿度夫人的演出，實在是不可不看。

林漪娸跟袁詠儀拍過《我愛玫瑰園》，當年外貌比起袁靚靚半點也不輸蝕。（網上圖片）

現實生活中的林漪娸，感情世界反而較簡單，雖然與丈夫譚德榮結婚20年，但就沒有太多人認識，只知道她的丈夫是退休高級警司，接受傳媒訪問時表示兩人有共識，婚後不生兒育女。她在訪問中自言，個人與丈夫南轅北轍，自己性格率直，「有嗰句講嗰句」，會對着老公說：「I LOVE YOU」，而丈夫為人則較沉實、認真、不輕易表達情緒，聽到老婆說我愛你時，只會回覆：「你講咗好多次。」

點擊睇40年前的林漪娸：