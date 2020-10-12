C9特工｜高海寧「替身」何佩珉都係靚女　二樓凌空飛躍身手勁了得

無綫（TVB）劇集《C9特工》中，高海寧飾演女特「C9」飛檐走壁、在屋企上飛奔、踩着菜欖穿梭於人群之中，還要從二樓上跳下來，手身實在了得，看得令人拍爛手掌，但原來劇中大部分的危險動作都是由一位叫何佩珉的替身上陣。高海寧接受《香港01》訪問更大讚她的專業，感謝她的付出。

高海寧在《C9特工》中有不少動作場面。（《C9特工》劇照）

早在TVB重頭劇《鐵探》之中，何佩珉就曾經以狙擊手「江麗瑤」身份出現，現年28歲的何佩珉其實是「功夫女王」楊盼盼的徒弟，5歲開始習武，直至2011年參加TVB武術選秀節目《功夫新星》奪得冠軍後入行，除了做演員「替身」外，在新劇《唐人街》更擔任了副武術指導，負責訓練演員，同時何佩珉也參與過《鐵探》、《使徒行者2》和《城寨英雄》等30多套劇集演出，經驗十分豐富。她早前接受《香港01》訪問時還曾經表示想做「紅姐」惠英紅的接班人。

何佩珉已經8年特技人經驗!!（IG圖片）

高海寧接受《香港01》訪問，就對這位「替身」讚不絕口，說：「除咗佩珉仲有另一個女仔幫我，印象最深刻嘅係佢哋喺爆炸嘅工廠二樓跳落嚟，同埋有一場喺一個屋頂跳落嚟。佩珉身手真係好好，佢仲好識教我點樣處理啲動作，教我點樣可以踢得高啲，點樣用力，所以同佢一齊拍戲真係好開心，佢亦都係唔怕辛苦，唔鍚身，好努力做，好搏命！。」

高難度動作。（IG截圖@puimanho）

其餘的動作場面，高海寧都會盡量親身上陣，她透露因一次意外受傷後，劇組才幫她找了何佩珉擔任「替身」。她說：「街市同埋屋頂跑嘅戲都係我自己做㗎，個屋頂全部都生晒鏽嘅鐵皮，要好小心咁跑。」

高海寧身手都唔錯。（《C9特工》截圖）

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